Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Bayern Múnich y el Werder Bremen se enfrentan en un partido crucial por la fecha 21 de la Bundesliga. Mientras el conjunto de Thomas Tuchel necesita sumar de a tres para seguir en la lucha por el liderato, el Bremen intentará sorprender en el Allianz Arena para escalar posiciones y acercarse a los puestos de competición internacional.

Ambos equipos llegan con realidades opuestas, pero con una misma necesidad: sumar puntos. La expectativa está puesta en cómo saldrán a la cancha y qué estrategias utilizarán sus entrenadores para quedarse con la victoria.

El Bayern Múnich, fiel a su estilo ofensivo, apostaría por un once que combine experiencia y juventud. La gran figura del equipo, Harry Kane, será el referente en ataque, acompañado por Michael Olise y Kingsley Coman, quienes buscarán desequilibrar por las bandas.

En el mediocampo, la presencia de Jamal Musiala y Joshua Kimmich será clave para el manejo del juego, mientras que Aleksandar Pavlovic podría ser el equilibrio en la zona central. En defensa, la zaga estará liderada por Kim Min Jae y Dayot Upamecano, con Raphaël Guerreiro y Konrad Laimer en los laterales. Bajo los tres palos, Manuel Neuer intentará mantener la solidez defensiva del equipo.

Posible XI del Bayern Múnich:

Con esta formación, el Bayern buscará dominar la posesión y aprovechar su poder ofensivo para desarticular la defensa rival.

El Werder Bremen llega con la difícil misión de competir de igual a igual ante un Bayern que se muestra fuerte en su estadio. Su entrenador planea un esquema equilibrado, donde la solidez defensiva será fundamental para frenar el ataque bávaro.

El equipo formaría con Michael Zetterer en el arco, respaldado por una línea defensiva de cuatro jugadores conformada por Anthony Jung, Marco Friedl, Niklas Stark y Issa Kaboré. En el mediocampo, Romano Schmid, Jens Lynen y Leonardo Bittencourt tendrán la responsabilidad de cortar el juego rival y generar oportunidades en ofensiva.

La delantera estará compuesta por Mitchell Weiser, Marvin Ducksch y Justin Njinmah, quienes buscarán aprovechar cualquier error defensivo del Bayern para lastimar en el marcador.

Posible XI del Werder Bremen:

El Bremen necesitará ser sólido en defensa y aprovechar la velocidad de sus atacantes en los contragolpes para intentar llevarse un resultado positivo de Múnich.

Romano #Schmid und Österreich haben nach einem 2:0-Sieg in Kasachstan den Aufstieg in der Nations League in der eigenen Hand. 🇦🇹💪

Wie #KAZAUT für Werders Nummer 2⃣0⃣ lief und welche Serie für ihn hielt 👉 https://t.co/S5sQbamvzF#Werder 📸 @oefb1904 / Kelemen pic.twitter.com/vqIK54B4AC

— SV Werder Bremen (@werderbremen) November 15, 2024