Bélgica vs. Egipto en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa los onces titulares y los dibujos tácticos que preparan las selecciones de Bélgica y Egipto para su estreno veraniego en Seattle, junto al sorprendente balance histórico de sus choques particulares.

El banderazo de salida del Grupo G en el Lumen Field obligará a las pizarras de los cuerpos técnicos a estar impecables desde el primer minuto de juego. Mientras la escuadra de los “Diablos Rojos” busca estructurar un mediocampo de alta fluidez combinativa para dominar la posesión territorial, el bando de los “Faraones” armará un bloque compacto que apueste a la contra veloz, amparado además en una estadística histórica de enfrentamientos directos que asombrosamente los favorece de par en par.

El Historial Previo: Sorprendente dominio de los Faraones

Aunque la lógica de los planteles modernos sitúe a los europeos en una escala superior, los libros de estadísticas de la FIFA revelan que Egipto le tiene tomada la medida de forma absoluta a los belgas en el circuito internacional. Los números globales son contundentes:

Partidos totales disputados: 4

4 Victorias de Egipto: 3

3 Empates: 0

0 Victorias de Bélgica: 1

Último partido entre ambos (18/11/2022): Se trató de un enfrentamiento de carácter Amistoso Internacional en la víspera de la anterior Copa del Mundo, donde la Selección de Egipto dio un golpe de autoridad al derrotar por $1-2$ al combinado europeo, dejando en claro que saben cómo herir a la escuadra belga.

Alineación Probable de Bélgica

Bajo las órdenes tácticas de Domenico Tedesco, los europeos saltarán al terreno de juego estructurando una formación balanceada de $4-3-3$:

ARQ: Senne Lammens

DEF: Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier

MED: Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans

DEL: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio

La medular de los Diablos Rojos destaca por el despliegue físico de Amadou Onana y la inteligencia distributiva de Youri Tielemans, mientras que la velocidad supersónica del extremo Jérémy Doku (Manchester City) será el arma principal para perforar la zaga africana.

Alineación Probable de Egipto

El máximo ganador en la historia de la Copa Africana de Naciones opondrá resistencia sobre el césped plantando también un dibujo de $4-3-3$:

ARQ: Mostafa Shobeir

DEF: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Fathy, Ahmed Fatouh

MED: Emam Ashour, Marwan Attia, Mohamed Issa

DEL: Ahmed Sayed “Zizo”, Mahmoud Trézéguet, Mohamed Salah (C)

El bloque defensivo africano se resguardará cerca de su área, encomendando la salida larga a la genialidad de su capitán Mohamed Salah, complementado por la peligrosidad de Omar Marmoush y Trézéguet atacando el espacio.