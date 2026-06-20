Bélgica vs. Irán en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos tácticos en LaTeX que preparan Bélgica e Irán para su crucial careo en California, junto al inédito balance de sus registros directos.

El banderazo de salida de las acciones de la segunda fecha del Grupo G en Los Ángeles obligará a las pizarras de los directores técnicos Rudi García y el cuerpo técnico asiático a plantear una estratégica partida de ajedrez desde el pitazo inicial. Mientras la escuadra belga apostará por el volumen asociativo comandado por sus figuras de la Premier League para asfixiar la salida contraria, el combinado del “Team Melli” opondrá un rígido esquema de marcas que intente neutralizar el círculo central y activar transiciones espaciales ultra veloces.

El Historial Previo: Corto balance con mística iraní

La escasez de emparejamientos intercontinentales oficiales en las últimas décadas propicia que los libros de registros estadísticos formales de la FIFA reporten un único, exótico y sumamente movido antecedente directo en el Frente a Frente de selecciones absolutas:

Partidos oficiales en la historia: 1

1 Victorias de Bélgica: 0

0 Empates: 0

0 Victorias de Irán: 1

Último partido entre ambos (16/10/2011): Se trató de un compromiso de carácter Amistoso Internacional de preparación celebrado hace más de una década en suelo asiático. En aquella tarde, la Selección de Irán dio un categórico golpe de autoridad al triturar el cerrojo de los “Diablos Rojos” con una inapelable victoria por un marcador de $4-2$. Este domingo en Los Ángeles escribirán el primer capítulo oficial por los puntos en una Copa del Mundo de la FIFA.

Alineación Probable de Bélgica

El director técnico francés Rudi García mandará al rectángulo verde un parado táctico sumamente ofensivo, dinámico y de mucha posesión estructurado bajo un sistema operativo de 4-2-3-1:

ARQ: Thibaut Courtois

DEF: Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys

MED: Youri Tielemans, Amadou Onana

VOL: Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (C), Jérémy Doku

DEL: Romelu Lukaku

Los “Diablos Rojos” presumen de un frente de ataque de primerísimo orden mundial, liderado por la capitanía creativa de Kevin De Bruyne (Manchester City) y el vértigo espacial que inyecta Jérémy Doku por la banda, dejando la referencia de área en la potencia de Romelu Lukaku.

Alineación Probable de Irán

Por su parte, el cuadro de los “Príncipes de Persia” buscará contrarrestar las asociaciones europeas plantando cara con un balanceado y denso esquema de 4-3-3:

ARQ: Alireza Beiranvand

DEF: Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi

MED: Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi

DEL: Alireza Jahanbakhsh (C), Sardar Azmoun, Mehdi Taremi

La resistencia del combinado de la AFC descansará en la corpulenta zaga central que lidera Khalilzadeh, depositando las esperanzas de romper las redes en la temible dupla ofensiva que componen el delantero Mehdi Taremi y la potencia de Sardar Azmoun.