El Real Madrid podría enfrentarse a un serio contratiempo en un momento clave de la temporada. Jude Bellingham, una de las piezas más importantes del equipo, tuvo que abandonar el partido ante el Rayo Vallecano con molestias en la rodilla tras recibir un golpe, lo que ha generado preocupación en el club y entre los aficionados merengues.

El mediocampista inglés salió del campo en el minuto 86, siendo sustituido por Brahim Díaz, tras mostrar signos evidentes de dolor. Aunque aún no hay un parte médico oficial, su estado físico genera incertidumbre de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en la que el Madrid se medirá al Atlético de Madrid en un duelo crucial para sus aspiraciones europeas.

Bellingham se ha convertido en el líder futbolístico del Real Madrid esta temporada, destacándose por su capacidad goleadora, su influencia en el juego y su espíritu competitivo. Su ausencia en un partido tan importante como el que se avecina ante el Atlético de Madrid representaría una baja considerable para el equipo de Carlo Ancelotti, que perdería a su jugador más determinante en ataque.

Además, el inglés ya ha tenido problemas físicos en las últimas semanas, incluida una lesión en el tobillo que lo apartó de algunos encuentros. Ahora, las molestias en la rodilla podrían complicar aún más su continuidad en este tramo clave del año.

