Benfica x Rio Ave hoje: horário, provável escalação e prognóstico da Primeira Liga José Mourinho estreia em casa no comando do Benfica após vitória convincente e busca encurtar distância para o Porto na tabela.

No dia 23 de setembro de 2025, o Benfica recebe o Rio Ave no Estádio da Luz, em jogo adiado da primeira rodada da Primeira Liga Portuguesa. A partida marca a estreia de José Mourinho diante da torcida encarnada, depois de um início promissor à frente do time.

O “Special One” assumiu o comando após a inesperada eliminação na Liga dos Campeões diante do Qarabag, em duelo em que as Águias desperdiçaram uma vantagem de 2 a 0 e caíram por 2 a 3. A mudança no banco parece ter surtido efeito imediato: no último compromisso pela liga, o Benfica venceu o AVS por 3 a 0, com gols de Sudakov, Pavlidis e Ivanovic.

Agora, o desafio é confirmar o bom momento contra um adversário que atravessa crise. O Rio Ave ainda não venceu nesta temporada: soma três empates e duas derrotas, sendo a mais dura o 0 a 3 diante do Porto. A fragilidade defensiva é evidente — em cinco jogos, sofreu gols em todos, com pelo menos dois em quatro deles.

Histórico e favoritismo

O retrospecto recente é amplamente favorável ao Benfica. Nas últimas três vezes em que recebeu o Rio Ave no Estádio da Luz, o clube lisboeta marcou pelo menos quatro gols em cada confronto. Além disso, em dez jogos diretos mais recentes, os vilacondenses só conseguiram um empate.

Com o Porto liderando a liga com seis vitórias em seis jogos, o Benfica precisa da vitória para não deixar escapar a disputa pelo título.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dall; Aursnes, Barrenchea, Ríos; Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Rio Ave: Miszta; Ntoi, Brabec, Ebbi, Vrousai; Liavas, Aguilera Zamora, Athanasiou; André Luis, Clayton, Spikic.

Horário e onde assistir