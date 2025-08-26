Boca no saldrá al mercado pese a la partida de Saracchi El Xeneize liberó un cupo tras la cesión del lateral al Celtic, pero la directiva de Riquelme mantiene la postura de no reforzarse salvo una opción de jerarquía

En medio de un mercado de pases ya cerrado en la Argentina, Boca Juniors se encontró con una situación inesperada: la salida de Marcelo Saracchi rumbo al Celtic de Escocia. El préstamo del defensor uruguayo habilita al club de La Ribera un cupo extraordinario para incorporar un refuerzo, aunque la decisión dirigencial es clara: no habrá nuevas caras, a menos que surja una alternativa imposible de rechazar.

Un cupo disponible, pero sin intenciones de usarlo

De acuerdo al reglamento de la AFA, si un jugador es transferido o cedido al exterior una vez finalizado el libro de pases, el club que lo pierde dispone de un margen para sumar un reemplazo. En este caso, Boca tiene tiempo hasta el 31 de agosto para aprovechar esa ventana, pero la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme considera que el plantel está completo.

La idea es no mover piezas ni en defensa ni en otro sector de la cancha, salvo que surja una alternativa de alto nivel que permita potenciar al equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

La salida de Saracchi, un final anunciado

El ciclo de Marcelo Saracchi en Boca parecía terminado desde hace meses. El lateral uruguayo había quedado fuera de la consideración de Russo, se entrenaba separado del plantel profesional y buscaba una salida para relanzar su carrera.

Finalmente, el club encontró un acuerdo con el Celtic: préstamo por un año, con cargo económico y opción de compra. Con el visto bueno de la dirigencia y el propio futbolista, este martes el defensor viajó a Europa para los exámenes médicos y formalizar su incorporación.

Riquelme y la apuesta por la continuidad

Desde Brandsen 805 la postura es firme: la confianza está puesta en el grupo actual. El Consejo de Fútbol entiende que no es momento de salir a buscar un reemplazo de urgencia y que el proyecto deportivo no se basa en tapar huecos circunstanciales, sino en mantener una línea de trabajo a largo plazo.

La única excepción sería la llegada de un futbolista con jerarquía comprobada y en condiciones económicas convenientes, algo que hoy no parece estar sobre la mesa.

Así, pese a contar con un cupo abierto hasta fin de mes, Boca se enfocará en lo que ya tiene. La salida de Saracchi cierra una etapa que nunca terminó de consolidarse y, al mismo tiempo, deja en evidencia la determinación de la dirigencia: apostar por la estabilidad del plantel en lugar de moverse por una incorporación improvisada.