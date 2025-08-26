Boca se queda sin visitantes en Mar del Plata: Aprevide bajó el pulgar al duelo frente a Aldosivi La ilusión de los hinchas xeneizes de viajar al José María Minella quedó truncada. A pesar del visto bueno inicial de AFA y de los clubes, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dispuso que el encuentro se juegue solo con público local.

Una expectativa que se apagó rápidamente

El partido entre Aldosivi y Boca Juniors, programado para el próximo domingo a las 14.30 en Mar del Plata, iba camino a ser uno de los pocos encuentros del torneo con ambas parcialidades en las tribunas. Sin embargo, tras varios días de análisis y con la seguridad como eje central, Aprevide descartó esa posibilidad y confirmó que el Minella únicamente recibirá a socios del Tiburón.

Los incidentes en Avellaneda, un antecedente inmediato

El clima de violencia que se vivió hace pocos días en el amistoso entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda marcó un antes y un después en la evaluación. Ese episodio, que obligó a redoblar controles y operativos, terminó de convencer a las autoridades de que no era momento de permitir visitantes en territorio bonaerense.

La sanción que pesa sobre Aldosivi

A la hora de tomar la decisión también pesó la sanción que arrastra Aldosivi: el club marplatense tiene tres partidos de restricción tras los disturbios internos de su barra durante el choque contra Newell’s. Por esa razón, en los compromisos ante Belgrano, Boca y Argentinos Juniors solo pueden ingresar los socios locales.

Elecciones y contexto provincial

Otro factor determinante fue el calendario político. El próximo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, lo que implica una gran movilización de fuerzas de seguridad. La decisión oficial buscó evitar la sobrecarga de efectivos en un contexto sensible.

El Minella, un estadio con limitaciones

Si bien no fue el argumento central, también se tuvo en cuenta el deterioro del estadio José María Minella. Con la tribuna techada clausurada y un sistema lumínico por debajo de los estándares de la Liga, el partido fue programado en horario vespertino, a fin de reducir riesgos adicionales.

Boca, nuevamente sin respaldo visitante

El Xeneize ya había jugado sin su público en la quinta fecha, cuando enfrentó a Independiente Rivadavia en Mendoza. Aquella vez, pese a la presencia de más de 15.000 simpatizantes boquenses, el partido tuvo momentos de tensión por el uso de bengalas, lo que generó críticas de los dirigentes locales hacia el operativo de seguridad.

La ilusión de ver a Boca acompañado por su gente en Mar del Plata se desvaneció. La combinación de incidentes recientes, sanciones pendientes y factores políticos llevó a que Aprevide mantuviera una línea inflexible. Así, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán afrontar otra jornada lejos de su hinchada, que deberá esperar una nueva oportunidad para volver a copar una tribuna visitante.