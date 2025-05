Bodo Glimt vs Tottenham: Alineaciones y todo lo que debes saber sobre la vuelta de semifinal de UEFA Europa League Bodø/Glimt vs Tottenham: el infierno del Ártico desafía a los Spurs por un lugar en la final de la Europa League.

08/05/2025

Este jueves, el pequeño y ruidoso estadio Aspmyra de Noruega será el escenario de una noche que promete emociones en estado puro. El Bodø/Glimt recibe al Tottenham Hotspur en la vuelta de semifinales de la UEFA Europa League, con la mira puesta en una final histórica en Bilbao. Tras el 3-1 en Londres, los locales buscan una remontada épica bajo el cielo ártico.

El guion tiene todos los ingredientes de un thriller futbolero: el Tottenham golpeó primero con furia. Apenas 39 segundos habían transcurrido en el duelo de ida cuando Brennan Johnson se convirtió en autor del gol más rápido de la historia en semifinales de Europa League. Maddison y Solanke estiraron la ventaja hasta un 3-0 lapidario, pero Ulrik Saltnes —símbolo de este valiente Glimt— encendió la chispa con un tanto que podría valer oro.

“Con un 3-0 creo que estamos eliminados. El gol de Ulrik nos devolvió el alma al cuerpo”, reconoció Kjetil Knutsen, técnico del conjunto noruego, que suma seis triunfos en siete partidos como local en esta Europa League. “Tendremos un estadio lleno y podemos ir a por todas”.

El Tottenham, por su parte, llega con una baja sensible: James Maddison se torció la rodilla en la ida y no volverá a pisar el césped esta temporada. “Es una pérdida dolorosa”, admitió el técnico Ange Postecoglou, que confía en la calidad de su plantilla para cerrar la serie. Su arquero, Vicario, fue claro: “Estamos listos para la batalla”.

La batalla, claro, no será metafórica. Bodø es un fortín. Que le pregunten a Lazio, Olympiacos o Twente, que salieron de allí con derrotas por dos goles o más. El equipo noruego juega con el corazón en el pecho y el hielo en las venas, y sueña con convertirse en el primer club del país en alcanzar una final europea.

En frente, los Spurs no quieren sorpresas. Van de la mano del talento y el vértigo, pero saben que el contexto importa. “Es un lugar difícil para ir”, advirtió Solanke. Y razón no le falta: en el Ártico no sólo se juega al fútbol; se sobrevive.

Alineaciones probables:

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Høgh, Blomberg

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Richarlison

Últimos resultados:

Bodø/Glimt: DVVEDV

Tottenham: EVDDVD

Todo está listo para una noche vibrante donde el frío lo pone el clima y el calor, las tribunas. ¿Logrará el Bodø/Glimt la remontada imposible o será Tottenham quien vuele a Bilbao?