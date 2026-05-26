¡Bomba en la MLS! Confirman contactos avanzados para sacar a Robert Lewandowski del Barcelona El técnico del Chicago Fire, Gregg Berhalter, confirmó negociaciones oficiales y frecuentes para fichar a Robert Lewandowski tras salir del FC Barcelona.

El destino futbolístico de una de las grandes leyendas del área de gol europea parece estar cruzando el Océano Atlántico. El director técnico del Chicago Fire FC, Gregg Berhalter, rompió el silencio de manera oficial y confirmó que la franquicia estadounidense se encuentra en intensas negociaciones para contratar al icónico delantero polaco, Robert Lewandowski, de cara a la próxima temporada de la MLS.

A sus 37 años, el espigado artillero está viviendo sus últimos días como jugador del FC Barcelona. Aprovechando que el contrato de Lewandowski con la entidad catalana está a punto de expirar, el estratega norteamericano (y exseleccionador de los Estados Unidos) reveló que los acercamientos han pasado de ser simples rumores a una realidad muy avanzada.

Declaraciones oficiales: Chicago va con todo por el polaco

En declaraciones ofrecidas al periodista Tomek Moczerniuk, Berhalter no se guardó nada y habló con absoluta libertad sobre el estatus de las conversaciones con el entorno del delantero:

“Puedo hablar libremente porque él ya no es jugador del Barcelona, o pronto dejará de serlo, y es alguien a quien queremos traer. Hemos hablado con Robert Lewandowski y con la gente que lo representa. Estoy convencido de que un jugador de su nivel tiene otras ofertas sobre la mesa, pero nuestra comunicación ha sido frecuente y muy positiva”, confesó el estratega de Chicago.

El factor de la comunidad de Chicago

El timonel del Chicago Fire también destacó un punto estratégico clave que podría terminar de inclinar la balanza en favor de la franquicia de la Conferencia Este: la enorme e histórica comunidad polaca que reside en la ciudad de Chicago. La gerencia confía en que el masivo apoyo cultural y de la fanaticada local será un argumento definitivo para convencer a “Lewy” de elegir su proyecto por encima de otras ofertas que tiene sobre la mesa.

Los reportes de acercamientos entre ambas partes se han intensificado dramáticamente en las últimas semanas. De concretarse el trato en los próximos días, la MLS sumaría a otra superestrella histórica a sus filas, garantizando un impacto mediático y deportivo inmediato para el conjunto de la “Ciudad de los Vientos”.