Bordalás advierte sobre el poderío del Atlético: “Es el mejor equipo de su historia” El técnico del Getafe elogió la plantilla colchonera y admitió la dificultad del duelo del domingo, pero confía en el apoyo de su afición para desafiar la lógica

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, el Coliseum Alfonso Pérez será escenario de un duelo de contrastes. Mientras el Getafe lucha por afianzarse en la zona media de la tabla y alejarse de cualquier peligro con el descenso, el Atlético de Madrid llega con la presión de seguir en la pelea por el título. En la previa del encuentro, José Bordalás, entrenador azulón, no dudó en reconocer la superioridad de su rival, al que calificó como “el mejor Atlético de la historia”.

Un rival con objetivos muy distintos

Bordalás dejó claro que el poderío colchonero es innegable. “Tienen la mejor plantilla de su historia. Lo han demostrado en la Copa del Rey y están compitiendo en todas las competiciones con opciones reales de ganarlas”, afirmó en conferencia de prensa.

El técnico del Getafe recordó el duro golpe sufrido en la Copa del Rey, cuando el Atlético los goleó 5-0 en los cuartos de final, y reconoció que la diferencia de objetivos entre ambos equipos es abismal. “Nosotros peleamos por la permanencia, ellos por la Champions, LaLiga y la Copa. Son objetivos completamente distintos, pero eso no significa que no vayamos a luchar”, aseguró.

El desgaste del Atlético no es un factor

Pese a que el conjunto rojiblanco viene de disputar un exigente derbi de Champions ante el Real Madrid y tiene la vuelta el próximo miércoles, Bordalás no cree que esto afecte el rendimiento de su rival. “El Atlético tiene alternativas en todas las líneas y jugadores diferenciales. Su entrenador, que es magnífico, no permite que sus futbolistas se desconcentren”, subrayó.

El técnico azulón descartó que Diego Simeone realice grandes rotaciones y espera ver un equipo de máxima exigencia. “Alineará el once más competitivo, considerando el tema de tarjetas y el desgaste, pero tienen una plantilla amplísima y de primer nivel. Para nosotros, la única opción es hacer un partido perfecto”, remarcó.

Un horario incómodo, pero con el apoyo de la afición

El partido se jugará a las 14:00 horas, un horario que Bordalás considera poco habitual. “Si no me equivoco, ya llevamos cinco o seis partidos a esta hora y el siguiente también será a las 14:00. No es lo ideal, pero lo aceptamos”, comentó.

A pesar de ello, el entrenador confía en que la afición azulona sea un factor determinante. “Sabemos que el tiempo no acompañará, pero la hinchada ha estado con nosotros en todo momento. Les estamos enormemente agradecidos porque serán clave en este partido”, destacó.

Un Getafe en busca de redención

El equipo madrileño había encadenado una racha positiva a principios de año, pero las dos últimas derrotas frente a Betis y Leganés han sido un freno en seco a su progresión. Aun así, Bordalás mantiene la confianza en sus jugadores. “El equipo sigue unido, con ilusión y trabajando con la misma intensidad. Sabíamos que la permanencia no iba a ser fácil, pero seguimos enfocados en nuestro objetivo”, afirmó.

Sobre el estado físico de sus jugadores, el técnico evitó confirmar la presencia de Omar Alderete y se refirió a la evolución de Borja Mayoral y Luis Milla. “Borja ha estado más tiempo inactivo, mientras que Milla tuvo una lesión importante, pero estuvo menos tiempo parado. Ambos están en dinámica de equipo y tomaremos decisiones según las exigencias del partido”, explicó.

𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼, 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 de todo el equipo para afrontar lo que viene 💪 pic.twitter.com/fsGTCvbT4g — Getafe C.F. (@GetafeCF) March 7, 2025

Un reto de máxima exigencia

El Getafe tendrá que rozar la perfección para sacar un resultado positivo ante un Atlético que llega con toda su artillería. Con el respaldo de su afición y la necesidad de recuperar la senda del triunfo, los azulones buscarán desafiar la historia y acabar con la hegemonía rojiblanca, que se extiende por más de una década.