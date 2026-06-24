Bosnia derrota a Catar y enciende la calculadora para meterse en 16avos de final Obligados a ganar para seguir con vida.

Con goles de Alajbegovic, Mahmic y un autogol a favor, la escuadra europea venció 3-1 a los asiáticos en Seattle. Los bosnios aseguran el tercer puesto del Grupo B con 4 puntos y entran en la sala de espera del Mundial 2026.

La selección de Bosnia y Herzegovina saltó al césped del Seattle Stadium sabiendo que no había mañana. Tras cosechar apenas un punto en sus dos primeras presentaciones, los dirigidos por Sergej Barbarez necesitaban un triunfo categórico ante Catar para aferrarse a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, y terminaron cumpliendo los deberes al imponerse por 3-1 en el cierre definitivo del Grupo B.

El combinado europeo asumió el protagonismo desde el pitazo inicial y destrabó el marcador al minuto 28 gracias a una genialidad de Kerim Alajbegovic, quien sacó un zapatazo soberbio desde fuera del área para batir las redes cataríes. El dominio bosnio se intensificó y, apenas cinco minutos después (minuto 33), la fortuna jugó de su lado cuando un centro venenoso provocó un desafortunado autogol del defensor catarí Mahmoud Abunada para el 2-0 provisional.

Susto antes del descanso y sentencia final

Cuando Bosnia parecía navegar en aguas tranquilas, Catar vendió cara la derrota antes de marcharse a los vestuarios. Al minuto 42, el histórico capitán Hassan Al-Haydos aprovechó un parpadeo en el área europea para definir de pierna derecha y poner el descuento (2-1) que le devolvía la tensión al compromiso.

Durante el complemento, la incertidumbre se apoderó del trámite. Bosnia sabía que no solo necesitaba asegurar los tres puntos, sino también acumular la mayor cantidad de goles posibles para la cotizada tabla de los mejores terceros. El desahogo y la fiesta europea llegaron finalmente al minuto 80, cuando el zaguero Ermin Mahmic se elevó impecable tras un cobro de tiro de esquina para clavar el 3-1 definitivo.

Con la calculadora en la mano

Con el silbatazo final, Catar se despide oficialmente del Mundial 2026 en el fondo de la tabla con apenas una unidad, mientras que Bosnia y Herzegovina amarra el tercer lugar del sector con 4 puntos y una diferencia de goles de -2 (4 goles a favor y 6 en contra).

Al ser el Grupo B el primero en culminar toda su actividad en el torneo, los bosnios quedan provisionalmente en una posición de privilegio dentro del corte para avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, al quedar todavía 10 grupos por definir su tercera jornada, la escuadra europea dependerá matemáticamente de que otros sectores terminen con terceros lugares de menor producción para poder sellar su boleto histórico a la ronda de eliminación directa.