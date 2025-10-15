Botafogo vs Flamengo EN VIVO: formaciones probables para el partido por la jornada 28 Botafogo y Flamengo se miden en el clásico más caliente de Río por la Fecha 28, ambos con la misma idea táctica: el 4-2-3-1.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol brasileño se prepara para otro capítulo de su rivalidad más intensa. Botafogo y Flamengo chocarán hoy a las 19:30 horas en un duelo que va más allá de los tres puntos: es una batalla por el orgullo carioca y por consolidar posiciones en la parte alta de la tabla del Brasileirão 2025. Curiosamente, ambos entrenadores han coincidido en la elección del esquema táctico, el versátil 4-2-3-1, prometiendo un partido de alta intensidad en el mediocampo y ofensivas espejadas. Las probables alineaciones revelan las intenciones de Davide Ancelotti y Filipe Luis, quienes debieron sortear numerosas ausencias por lesión y suspensión.

El Alvinegro, bajo la dirección técnica de Davide Ancelotti, buscará apoyarse en su poder ofensivo, liderado por el goleador Arthur Cabral, pero con una base defensiva renovada.

Ancelotti apuesta por la columna vertebral con experiencia sudamericana:

Portero: Leo Linck.

Leo Linck. Defensa: Mateo Ponte (Uruguay), David Ricardo, Alexander Barboza (Argentina) y el lateral izquierdo Fernando Marçal, acompañado por Cuiabano.

Mateo Ponte (Uruguay), David Ricardo, Alexander Barboza (Argentina) y el lateral izquierdo Fernando Marçal, acompañado por Cuiabano. Mediocampo de Contención: Allan y Marlon Freitas, buscando equilibrio y primera salida.

Allan y Marlon Freitas, buscando equilibrio y primera salida. Mediocampo Ofensivo: Santiago Rodríguez (Uruguay), Jefferson Savarino (Venezuela) y la punta de lanza Arthur Cabral.

La lista de jugadores no disponibles para Botafogo es extensa y abarca líneas clave, lo que ha obligado a Ancelotti a profundizar en su plantilla. Entre las ausencias más notables se encuentran el experimentado defensor Bastos, el lateral Alex Telles y el mediocampista Newton, todos vitales en la rotación del equipo.

Por su parte, el Mengão de Filipe Luis también adopta el 4-2-3-1, confiando en su capacidad individual para desequilibrar y en la jerarquía de su línea de ataque.

El entrenador Filipe Luis ha delineado una formación con nombres pesados, destacando la presencia de su figura uruguaya:

Portero: Agustín Rossi (Argentina), consolidado bajo los tres palos.

Agustín Rossi (Argentina), consolidado bajo los tres palos. Defensa: Guillermo Varela (Uruguay), Léo Ortiz, Leo Pereira y el lateral experimentado Alex Sandro (Brasil).

Guillermo Varela (Uruguay), Léo Ortiz, Leo Pereira y el lateral experimentado Alex Sandro (Brasil). Mediocampo de Contención: Jorginho y Erick Pulgar (Chile), dos pilares en la recuperación.

Jorginho y Erick Pulgar (Chile), dos pilares en la recuperación. Mediocampo Ofensivo: Jorge Carrascal (Colombia) y la dupla de oro con Giorgian de Arrascaeta (Uruguay).

Jorge Carrascal (Colombia) y la dupla de oro con Giorgian de Arrascaeta (Uruguay). Ataque: Samuel Lino y Pedro, garantizando potencia y definición en el área rival.

Flamengo también lamenta bajas importantes, con la ausencia del mediocampista estrella Nicolas De La Cruz (Uruguay) y el experimentado contención Allan Souza, quienes no estarán disponibles para el clásico, mermando el potencial de recambio en el medio campo. No obstante, el banco de suplentes flamenguista sigue siendo temible, con opciones como Bruno Henrique y Matías Viña.

Que ambos equipos opten por el 4-2-3-1 significa que el control del mediocampo será la clave del partido. La batalla se centrará en la capacidad de los ‘doble cinco’ (Allan-Marlon Freitas vs. Jorginho-Pulgar) para recuperar y abastecer a los tres mediocampistas ofensivos. El equipo que logre imponer su ritmo y que explote mejor las bandas, con Savarino y Cuiabano en un lado y Carrascal y Arrascaeta en el otro, tendrá una ventaja decisiva.