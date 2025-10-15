Botafogo vs Flamengo HOY EN VIVO: Dónde ver el clásico carioca y los horarios en Latinoamérica El Clásico da Rivalidade paraliza Río de Janeiro por la Fecha 28 del Brasileirão. Te contamos a qué hora comienza el duelo en el Estadio Nilton Santos y dónde se puede ver el partido por televisión y streaming en Brasil y Latinoamérica, con múltiples opciones digitales para seguir la batalla por los puestos de vanguardia.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Campeonato Brasileño de 2025 alcanza un punto de ebullición con el electrizante enfrentamiento entre Botafogo y Flamengo. El clásico carioca es un imán para los aficionados de todo el continente, que buscarán sintonizar la acción en vivo. Para que nadie se quede fuera de este choque vital de la Fecha 28, hemos recopilado la guía de horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el compromiso desde el Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro. La lucha por escalar posiciones en la tabla alta del Brasileirão está a punto de comenzar.

El partido está programado para hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, y el kick-off se adapta a distintas franjas horarias en América.

La hora de inicio en Brasilia (BRT) marca el pulso para gran parte de Sudamérica:

País / Región Hora Local Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay 19:30 hs. Bolivia, Venezuela, EE.UU. (Este – EST) 18:30 hs. Ecuador, Perú, Colombia, EE.UU. (Central – CST) 17:30 hs. México, EE.UU. (Montaña – MST) 16:30 hs. EE.UU. (Pacífico – PST) 15:30 hs.

Debido a la naturaleza de los derechos del Brasileirão, la transmisión en el país anfitrión es sumamente diversificada, con opciones para televisión por cable y, especialmente, una fuerte presencia en el streaming y plataformas digitales.

En Brasil, el partido Botafogo vs. Flamengo podrá seguirse a través de una larga lista de canales y servicios:

Televisión por Cable: Canales de la cadena TNT .

Canales de la cadena . Servicios de Streaming Premium: Max (antes HBO Max) y PlayPlus .

(antes HBO Max) y . Canales por Demanda: Nosso Futebol y Zapping TV .

y . Plataformas Gratuitas y Patrocinadas: YouTube Cazé TV (dependiendo de los acuerdos de streaming para esa jornada), R7 y Record .

(dependiendo de los acuerdos de para esa jornada), y . Otras Vías Digitales: Uol Play.

Para el público fuera de Brasil, las opciones se centran en el streaming y la retransmisión por señales de fútbol internacional, aunque la disponibilidad puede variar por país.

Si bien la transmisión directa por TV lineal en países vecinos puede ser limitada o nula (como ocurre habitualmente en Argentina), la mejor manera de asegurar el seguimiento del clásico es a través de las plataformas digitales que tienen convenios de retransmisión, como Fanatiz Brasileirão o servicios de streaming asociados a casas de apuestas internacionales (bet365, entre otras).

Además, para todos los aficionados, la cobertura minuto a minuto y el seguimiento de las estadísticas en tiempo real estarán disponibles en los principales portales y aplicaciones deportivas.