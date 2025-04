Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 16 de abril, desde las 18:30 (hora argentina), el Estadio Nilton Santos será escenario de uno de los encuentros más esperados de la cuarta jornada del Campeonato Brasileño 2025. Botafogo y São Paulo llegan con la necesidad de sumar de a tres y buscan hacerlo con propuestas similares sobre el campo: ambos alinearán bajo un esquema 4-2-3-1.

Mientras que el equipo carioca busca aprovechar el envión de jugar en casa, los paulistas confían en el regreso de piezas clave y en la jerarquía de su ataque para romper la sequía de victorias.

O DONO DO BRASIL ENTRA EM CAMPO! MAIS UMA VEZ, EM NOSSA CASA, IREMOS EM BUSCA DA VITÓRIA! VAAAMOS! 🔥💪🏽 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/WC5iCkYNuO

El técnico Renato Paiva pondrá en cancha a un equipo que combina experiencia con juventud y versatilidad en ataque. Con John en el arco, la línea defensiva estará compuesta por Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza y Alex Telles, quien se perfila como uno de los nombres más desequilibrantes por banda.

En el medio, Gregore y Marlon Freitas se encargarán de dar equilibrio y contención, mientras que más arriba, Jefferson Savarino será el eje creativo acompañado por Artur y Matheus Martins, encargados de abrir el campo. El joven Igor Jesus será la referencia ofensiva.

Raúl, Mateo Ponte, Patrick de Paula, Rwan Cruz, Kauê, Santiago Rodríguez, Newton, Elias Manoel, Gonzalo Mastriani, David Ricardo, Cuiabano y Kauan Lindes.

Bastos, Danilo Barbosa, Fernando Marçal y Nathan Fernandes.

Bajo las órdenes de Luis Zubeldía, São Paulo prepara un once que mantiene su estructura habitual pero sufre algunas ausencias sensibles. En el arco estará Rafael, respaldado por una defensa sólida integrada por Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco y Enzo Díaz.

En el doble pivote aparecen Alisson y Marcos Antonio, encargados de la contención y la primera salida. La línea ofensiva estará comandada por Lucas Ferreira, Luciano y Ferreira, encargados de asistir al eterno goleador Jonathan Calleri, que será la gran amenaza para la zaga albinegra.

Igor Vinicius, Cédric Soares, Rodriguinho, André Silva, Wendell, Damián Bobadilla, José Sabino, Patryck, Henrique Carmo, Felipe Negrucci, Ryan Francisco y Jandrei.

Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia y el joven talento Young.

É #DiaDeTricolor no Rio de Janeiro!

🔜 Hoje tem: Botafogo x São Paulo, às 18h30, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. Transmissão no Premiere e narração na SPFC Play. #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/R92rl8zDrL

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2025