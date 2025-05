Este sábado 10 de mayo desde las 13:30 (hora de Argentina), el Vitality Stadium será testigo de un encuentro determinante en la lucha por los puestos europeos de la Premier League. Bournemouth y Aston Villa, separados por apenas siete puntos, protagonizarán uno de los duelos más parejos de la jornada 36. Para el mexicano Julián Araujo, el partido también representa una nueva oportunidad de consolidarse tras su reciente regreso a la titularidad.

El defensor mexicano volvió a la acción el pasado 19 de abril ante Crystal Palace tras una larga inactividad por lesión. Aunque no fue convocado frente al Manchester United, disputó 65 minutos clave ante el Arsenal en la jornada pasada. Ante Aston Villa, el jugador formado en LA Galaxy buscará sumar sus primeros minutos consecutivos del año, con el objetivo de cerrar la temporada en ritmo y dejar una buena impresión en el cierre del curso.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola vive uno de sus mejores momentos del campeonato. Acumula cinco partidos sin perder y viene de firmar una victoria histórica en el Emirates frente al Arsenal (2-1), con goles de Dean Huijsen y Evanilson. Actualmente, los “Cherries” marchan octavos con 53 puntos, producto de 14 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, y un balance positivo de 55 goles a favor y 42 en contra.

Últimos cinco partidos de Bournemouth:

Como local, Bournemouth ha disputado 17 encuentros, con un registro equilibrado de 7 victorias, 6 derrotas y 4 empates, y no pierde en su estadio desde el 15 de marzo.

