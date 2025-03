El AFC Bournemouth y el Brentford FC se enfrentan en un partido de gran importancia para sus aspiraciones en la Premier League. Los “Cherries” vienen de un empate emocionante 2-2 ante el Tottenham, un resultado que reafirma su buen momento en el torneo. Por su parte, el Brentford llega golpeado tras una derrota 1-0 frente al Aston Villa, por lo que buscará reaccionar en esta jornada.

En la tabla de posiciones, el Bournemouth ocupa el noveno puesto con 44 puntos, gracias a un rendimiento sólido de 12 victorias, 8 empates y 8 derrotas en 28 partidos. En cambio, el Brentford se encuentra en la posición 12 con 38 unidades, producto de 11 triunfos, 5 igualdades y 12 caídas.

Según las predicciones previas al encuentro, el Bournemouth parte como favorito con un 63% de posibilidades de victoria, mientras que el empate tiene apenas un 9% de probabilidad y el Brentford un 28% de chances de quedarse con los tres puntos.

