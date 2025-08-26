Bournemouth vs Brentford: Horario, dónde ver y todo lo que necesitas saber por la Carabao Cup Los “Cherries” reciben a las “Abejas” en el Vitality Stadium en un duelo directo por la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.

La Carabao Cup siempre nos da partidos inesperados, y esta vez, Bournemouth y Brentford se enfrentan con todo en juego. Estos dos equipos, que andan por la mitad de la tabla en la Liga Premier, saben que ganar este partido les daría un buen empujón para el resto de la temporada.

Dónde ver el partido en vivo y online

Puedes ver el partido de la Carabao Cup en directo y gratis por Pelota Libre, una plataforma que pasa partidos internacionales en español y no necesitas pagar nada. Pelota Libre se ha vuelto muy popular para ver partidos europeos sin gastar. Es fácil: entra a su página web justo antes de que empiece el partido y busca la transmisión en vivo.

Bournemouth: reconstrucción con paso firme

El equipo de Andoni Iraola está cambiando cosas tras vender a algunos jugadores importantes en verano. A pesar de todo, los Cherries han demostrado que tienen carácter en la Liga. Vienen de ganarle al Wolverhampton por 1-0 en casa, teniendo la pelota casi el 60% del tiempo. El entrenador español quiere que jueguen atacando, pero la defensa todavía preocupa. En la Copa de la Liga, al Bournemouth no le ha ido muy bien últimamente. Lo mejor que han hecho fue en 2018, cuando llegaron a cuartos de final y perdieron contra el Chelsea (0-1). La temporada pasada, quedaron fuera en la segunda ronda contra el West Ham.

Brentford: un proyecto en plena adaptación

El equipo de Londres también está en un momento de cambio después de que Thomas Frank, el técnico que marcó una época en el club, se fuera. Su reemplazo, Keith Andrews, está intentando seguir con el mismo estilo, pero dándole su toque. Las Abejas vienen de ganarle 1-0 al Aston Villa, aunque no tuvieron la posesión del balón casi todo el partido. Lo que mejor hacen es salir rápido al ataque, con jugadores como Yoane Wissa y Bryan Mbeumo. En la Copa de la Liga, el Brentford lo ha hecho mejor que el Bournemouth últimamente. El año pasado llegaron hasta cuartos de final, donde el Newcastle los eliminó (1-3). Lo más lejos que han llegado fue en 2020, cuando jugaron las semifinales.

Antecedentes recientes entre ambos

En los últimos 10 enfrentamientos oficiales, Brentford ha mostrado clara superioridad sobre Bournemouth:

7 triunfos de Brentford

2 empates

1 victoria de Bournemouth

El último cruce fue en marzo de 2025 por la Premier League, con victoria de Brentford por 2-1 en el Vitality Stadium.

Horario del partido según cada país

Argentina, Uruguay, Brasil: 15:45

15:45 Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela: 14:45

14:45 Colombia, Ecuador, Perú, México: 13:45

13:45 Centroamérica: 12:45

12:45 España: 20:45

Un partido con sabor a revancha

El Bournemouth quiere hacerse fuerte en casa y dejar de perder contra el Brentford, mientras que las Abejas creen que pueden ganar fuera de casa otra vez. La Carabao Cup suele dar sorpresas, así que este partido seguro que será emocionante desde el principio.