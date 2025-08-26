Bournemouth vs Brentford: Un historial con igualdad absoluta en el fútbol inglés Los Cherries y las Abejas han construido a lo largo de más de cuatro décadas un enfrentamiento cargado de intensidad y alternancias.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El partido entre Bournemouth y Brentford en la Carabao Cup es más que un simple juego; es un capítulo más en una rivalidad de años en el futbol inglés. Han tenido sus buenos y malos momentos en diferentes torneos, siempre compitiendo de manera pareja.

Un dominio ligero del Bournemouth en Premier League

Desde que se encontraron en la primera división inglesa, Bournemouth ha tenido una pequeña ventaja. En seis juegos de Premier League, los Cherries no han perdido, ganando cuatro y empatando dos. Además, han anotado 11 goles y recibido 6, lo que muestra que dominan a Brentford en esta competencia.

Rivalidad fuerte en el Championship

En el Championship, la segunda división inglesa, Bournemouth también tuvo mejores resultados. En cuatro partidos, ganaron tres y perdieron uno, con seis goles a favor y solo tres en contra. Esa época fue clave para que pudieran subir a primera división y mantenerse ahí.

Copas nacionales: terreno más parejo

En la FA Cup, la situación ha sido igualada: cuatro partidos con dos victorias para cada uno, y una pequeña ventaja en goles para Bournemouth (5-4). En la League Cup, donde se enfrentarán ahora, la historia es diferente: en tres juegos, Brentford ha ganado uno y empatado dos, con una diferencia de goles de 5-3.

Viejas batallas en League One y League Two

La historia se extiende a las divisiones más bajas. En League One se enfrentaron 20 veces, y Brentford fue mejor con nueve victorias, mientras que Bournemouth ganó cinco. Pero, en League Two, los Cherries ganaron los dos únicos partidos, mostrando que las cosas cambian según la temporada.

Balance general: 42 partidos, una paridad perfecta

En total, Bournemouth y Brentford han disputado 42 encuentros oficiales:

Victorias de Bournemouth: 17

17 Victorias de Brentford: 15

15 Empates: 10

10 Goles convertidos: 51 cada uno

Lo llamativo es que, pese a la superioridad de Bournemouth en competiciones recientes como la Premier League, el registro global no muestra diferencias: ambos acumulan exactamente 51 goles a favor y 51 en contra.