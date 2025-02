El AFC Bournemouth y el Wolverhampton Wanderers se enfrentarán en un partido clave de la Premier League, con objetivos muy distintos en la tabla. Los ‘Cherries’, que vienen en una gran racha, buscan seguir en la pelea por puestos europeos, mientras que los ‘Wolves’ necesitan sumar para salir de la zona baja.

El encuentro se disputará con Bournemouth como local, un factor que puede ser determinante dado el buen momento del equipo dirigido por Andoni Iraola. Por su parte, el Wolverhampton llega golpeado tras perder ante el Liverpool y deberá mostrar solidez defensiva para evitar otro tropiezo.

🔴 AFC Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Adams, Christie; Brooks, Kluivert, Semenyo; Ouattara.

🐺 Wolverhampton: José Sá; Doherty, Bueno, Toti, Semedo; André, Bellegarde; Aït-Nouri, Sarabia, Cunha; Guedes.

