La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este viernes la destitución de Dorival Jr como seleccionador nacional, tras la escandalosa derrota por 4-1 ante Argentina en la fase de clasificación al Mundial 2026.

El estratega, de 62 años, había asumido el cargo en enero de 2024, luego de que la CBF no lograra concretar la llegada de Carlo Ancelotti, quien optó por continuar en el Real Madrid. Durante su breve ciclo, Brasil mostró un rendimiento irregular, lo que finalmente llevó a su salida tras la dolorosa caída en Buenos Aires.

