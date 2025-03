Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, ha tomado fuerza la especulación sobre un posible cambio de confederación del fútbol brasileño, una decisión que, de concretarse, impactaría enormemente en el balance de poder en el continente. La controversia surge luego de un nuevo episodio de racismo en la Copa Libertadores Sub-20, donde un jugador de Palmeiras fue víctima de insultos racistas durante un partido ante Cerro Porteño en Paraguay.

Ante esta situación, Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, ha expresado su intención de plantear seriamente la posibilidad de que Brasil abandone la Conmebol y se una a la Concacaf, en busca de un entorno más seguro y menos permisivo con la discriminación.

“Si CONMEBOL no respeta el fútbol brasileño, debemos pensar en unirmos a la CONCACAF, que nos conviene económicamente. Los brasileños no pueden ser tratados de esa forma, hay racismo y no toman medidas.”

– Leila Pereira, presidenta do Palmeiras

Apoiam a ideia, amigos mexicanos? pic.twitter.com/HTBDERRn9a

— Puebla Brasil 🇲🇽🇧🇷 (@pueblabrasil) March 11, 2025