Brasil, España o Portugal: quién debe estar más preocupado tras tropiezos de la primera jornada El termómetro del pánico en el Mundial 2026.

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 ha concluido y, con las 48 selecciones habiendo debutado en el terreno de juego, las primeras grandes conclusiones y sorpresas ya agitan los despachos de la prensa internacional. Mientras potencias de la talla de Francia, Argentina e Inglaterra cumplieron con las expectativas gracias a las actuaciones estelares de sus figuras, tres de los máximos favoritos al título —Brasil, España y Portugal— tropezaron inesperadamente en sus estrenos.

Debido al formato de esta Copa del Mundo, donde avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros puestos, las posibilidades de una eliminación prematura en la fase de grupos siguen siendo bajas para estos gigantes. Sin embargo, el rendimiento mostrado en sus primeros 90 minutos en Norteamérica enciende las alarmas de cara a los cruces de eliminación directa.

A continuación, evaluamos el nivel de preocupación de cada una de estas tres potencias en una escala del 1 al 10.

1. España: Frustración sin efectividad ante Cabo Verde

Resultado: España 0-0 Cabo Verde (Grupo H)

Nivel de preocupación: 2/10

El empate sin goles frente a la debutante selección de Cabo Verde representó la mayor sorpresa estadística de la jornada. No obstante, las plantillas del partido demuestran que el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente se mantuvo intacto: España monopolizó el 74% de la posesión del balón y generó un total de 27 disparos frente a solo 6 del conjunto africano.

La falta de contundencia de Mikel Oyarzabal de cara al arco reavivó los fantasmas de las eliminaciones de la Roja en los octavos de final de 2018 (ante Rusia) y 2022 (ante Marruecos), donde el dominio estéril del balón terminó costando la eliminación. La gran noticia para el cuerpo técnico es que sus dos extremos titulares más desequilibrantes, Lamine Yamal y Nico Williams, solo disputaron 22 minutos combinados mientras terminan de recuperarse de sus dolencias físicas. Con el regreso de ambas piezas a la plenitud de sus condiciones, el ataque español recuperará la profundidad necesaria para superar sin sobresaltos a sus próximos rivales del grupo, Arabia Saudita y Uruguay.

2. Brasil: Un mediocampista ausente frente a Marruecos

Resultado: Brasil 1-1 Marruecos (Group C)

Nivel de preocupación: 5/10

El empate 1-1 ante Marruecos no es un mal resultado sobre el papel, considerando que el conjunto africano marcha en la séptima posición del ranking de la FIFA y viene de ser semifinalista en la pasada edición mundialista. Lo verdaderamente preocupante para la escuadra que dirige Carlo Ancelotti fue el desarrollo del compromiso.

Durante la primera media hora del encuentro, Marruecos superó por completo las líneas de la Canarinha, superándola en remates por 12 a 3 y tomando una ventaja temprana. Una genialidad individual de Vinícius Júnior devolvió las tablas al marcador, pero el partido desnudó la alarmante falta de balance en la medular brasileña. La veteranía de Casemiro y Fabinho en el eje del mediocampo se vio rebasada por la velocidad de las transiciones marroquíes. Aunque Brasil no tendrá inconvenientes para avanzar en un grupo que completan Haití y Escocia, un cruce potencial en los octavos de final ante escuadras intensas como Japón o los Países Bajos podría costarles muy caro si Ancelotti no reconfigura el centro del campo.

3. Portugal: Presa de su propia dependencia frente a la RD del Congo

Resultado: Portugal 1-1 República Democrática del Congo (Grupo K)

Nivel de preocupación: 7/10

De los tres favoritos que cedieron puntos, la selección de Portugal es, sin duda, la que debe encender todas las alarmas en su oficina de entrenamiento. Tras adelantarse en el marcador al minuto 6 gracias a una anotación de João Neves, el equipo luso cayó en una alarmante parálisis futbolística, permitiendo el empate de Yoane Wissa antes del descanso y mostrando una total desconexión en la segunda mitad.

El foco del debate se encuentra en la fisonomía táctica que plantea Roberto Martínez alrededor de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el capitán permaneció estático dentro del área durante los 90 minutos, obligando a que la talentosa línea de mediocampistas y extremos forzara constantemente centros buscando su remate, en lugar de elaborar jugadas más óptimas. El rendimiento de sus atacantes fue el reflejo de esta situación: Pedro Neto, Bernardo Silva, Rafael Leão y Francisco Conceição sumaron apenas un disparo a puerta y una oportunidad creada de forma conjunta.

Con Colombia liderando el Grupo K con 3 puntos tras vencer a Uzbekistán, Portugal se enfrenta al riesgo real de clasificar como segundo de grupo. Esto alteraría por completo su hoja de ruta en las eliminatorias, proyectando un cruce ante Croacia o Ghana en los dieciseisavos de final, y un eventual choque ante España en octavos. Si Martínez no soluciona el dilema de su delantero centro, el techo competitivo de esta generación dorada lucirá sumamente limitado.

Tabla de Posiciones – Situación de los Grupos Afectados

La tabla de colocaciones de los sectores correspondientes marcha de la siguiente manera tras la conclusión de la primera fecha de la fase de grupos:

Grupo C

Selección Puntos Goles a Favor Goles en Contra Diferencia de Goles 1. Escocia 3 1 0 +1 2. Brasil 1 1 1 0 3. Marruecos 1 1 1 0 4. Haití 0 0 1 -1

Grupo H

Selección Puntos Goles a Favor Goles en Contra Diferencia de Goles 1. Cabo Verde 1 0 0 0 2. Arabia Saudí 1 1 1 0 3. España 1 0 0 0 4. Uruguay 1 1 1 0

Grupo K