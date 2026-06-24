Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos operativos que preparan Brasil y Escocia para su careo definitivo en los Estados Unidos, junto al expediente estadístico de sus enfrentamientos.

El banderazo de salida de las acciones en el Hard Rock Stadium de Miami obligará a las pizarras estratégicas de los directores técnicos Carlo Ancelotti y Steve Clarke a plantear una partida de ajedrez sumamente intensa desde el primer instante en Florida. Mientras el combinado sudamericano dispondrá un sistema puramente ofensivo con extremos veloces que abran el bloque bajo del rival, el conjunto de la Tartan Army se guarecerá bajo un denso esquema defensivo que intente morder los carriles centrales y apostar al juego físico.

El Historial Previo: Paternidad absoluta de la Scratch de Oro

El expediente estadístico del “Frente a Frente” general entre las selecciones absolutas de Brasil y Escocia reporta una tendencia impecable, prolongada y de total dominio a favor de los pentacampeones mundiales en las vitrinas de la FIFA:

Partidos totales disputados: 10

10 Victorias de Brasil: 8

8 Empates: 2

2 Victorias de Escocia: 0

Último antecedente oficial (27/03/2011): La última vez que ambas federaciones cruzaron caminos sobre el terreno de juego se produjo en un compromiso de carácter Amistoso Internacional de preparación celebrado hace más de una década en suelo europeo, jornada en la que la Selección de Brasil impuso condiciones de forma nítida con una cómoda victoria de $2-0$.

Alineación Probable de Brasil

Obligado a parchar el tridente ofensivo debido a la sensible baja médica del barcelonista Raphinha por problemas en el muslo, el timonel italiano Carlo Ancelotti parará un dibujo de alta escuela bajo un sistema base de 4-3-3:

ARQ: Alisson Becker

DEF: Danilo da Silva, Marquinhos Aoás, Gabriel Magalhães, Douglas Santos

MED: Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá

DEL: Henrique, Vinícius Júnior (C), Matheus Cunha

El equilibrio en el círculo central estará férreamente custodiado por el músculo de Casemiro, encomendando la velocidad por las bandas a las diagonales de Henrique y la capitanía desequilibrante de Vinícius Júnior para abastecer el área chica.

Alineación Probable de Escocia

Fieles al libreto sumamente defensivo y de mucha refriega física que les ha permitido mantenerse competitivos en la gran cita veraniega, Steve Clarke mandará a la cancha un dibujo de 4-5-1:

ARQ: Angus Gunn

DEF: Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Nathan Patterson

MED: Ryan Christie, Lewis Ferguson, John McGinn, Andy Robertson, Scott McTominay

DEL: Che Adams (C)

La retaguardia británica contará con la férrea marca de Tierney, depositando toda la generación de juego en la jerarquía entrelíneas del jugador del Liverpool, Andy Robertson, junto al despliegue físico y llegada de Scott McTominay.