Brasil vs. Haití en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones titulares y los dibujos operativos que preparan Brasil y Haití para su careo clave en Philadelphia, junto al expediente estadístico de sus duelos directos.

El banderazo de salida de las acciones de la segunda fecha del Grupo C forzará a las pizarras tácticas de los cuerpos técnicos a plantear modificaciones sustanciales desde el silbatazo inicial en Pennsylvania. Mientras la Verdeamarela saldrá decidida a poblar tres cuartos de campo para asfixiar la salida contraria y ensanchar la cancha por las bandas, el bando de la CONCACAF estructurará un denso bloque bajo con dos líneas de cuatro que apueste al contragolpe directo y a la fortaleza física de sus delanteros.

El Historial Previo: Absoluto dominio carioca en las estadísticas

Debido a las distancias geográficas y la recurrente disparidad competitiva de ambas federaciones, los libros de registros formales de la FIFA revelan una paternidad absoluta y contundente a favor de los sudamericanos en el Frente a Frente global:

Partidos totales disputados: 3

3 Victorias de Brasil: 3

3 Empates: 0

0 Victorias de Haití: 0

Último partido oficial (08/06/2016): El antecedente más fresco en las vitrinas internacionales se produjo en la Fase de Grupos de la Copa América Centenario 2016 celebrada en Estados Unidos, jornada en la que la Selección de Brasil le pasó por encima de forma inapelable a Haití con una contundente goleada de $7-1$, donde Philippe Coutinho se despachó con un triplete.

Alineación Probable de Brasil

Bajo la dirección estratégica del estratega italiano Carlo Ancelotti, la escuadra sudamericana saltará al rectángulo verde estructurando un esquema base de $4-4-2$:

ARQ: Alisson Becker

DEF: Wesley, Marquinhos, Roger Ibáñez, Douglas Santos

MED: Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha

DEL: Igor Thiago, Vinícius Júnior (C)

Ante las dudas físicas de Neymar, Vinícius Júnior cargará con los galones de la capitanía en ofensiva escoltado por el ariete Igor Thiago, mientras que el círculo central estará férreamente custodiado por la experiencia de Casemiro y el despliegue de Bruno Guimarães.

Alineación Probable de Haití

Por su parte, el combinado caribeño buscará contrarrestar el embate sudamericano plantando cara con un espejo táctico de $4-4-2$, priorizando las coberturas defensivas:

ARQ: Johny Placide (C)

DEF: Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience

MED: Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence

DEL: Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor

El veterano arquero y capitán Johny Placide liderará la resistencia caribeña bajo los tres palos, encomendando la velocidad de las transiciones al volante Jean-Ricner Bellegarde para abastecer al potente delantero de área, Frantzdy Pierrot.