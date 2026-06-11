Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones tácticas y los nombres que mandarán Carlo Ancelotti y el nuevo cuerpo técnico marroquí al MetLife Stadium, junto al balance histórico de los enfrentamientos directos entre ambos países.

El estreno del Grupo C en Nueva Jersey obliga a mover las pizarras tácticas con inteligencia. Mientras Carlo Ancelotti busca paliar la sensible baja de su principal referente ofensivo en un esquema sumamente agresivo, la selección de Marruecos estrena un proyecto técnico con un estratega experto en divisiones juveniles que busca replicar el orden que asombró al mundo en 2022.

El Historial Previo: Cuentas pendientes de lado y lado

El historial general entre las selecciones absolutas de Brasil y Marruecos registra pocos capítulos, pero con una paridad competitiva que enciende las alarmas en Sudamérica. El bando africano ya sabe perfectamente lo que es vencer a los pentacampeones:

Partidos totales: 3

Victorias de Brasil: 2

Empates: 0

Victorias de Marruecos: 1

Último partido entre ambos (25/03/2023): Se trató de un duelo Amistoso Internacional en el que la selección de Marruecos firmó un triunfo histórico al doblegar por $2-1$ a la escuadra brasileña, lo que sirve como el antecedente más fresco y una advertencia directa de cara a este debut del Grupo C.

Alineación Probable de Brasil

Carlo Ancelotti apostará por un planteamiento ultra ofensivo diseñado bajo un esquema táctico de $4-2-4$, buscando desestabilizar la defensa rival con vértigo puro por las bandas de la cancha:

ARQ: Alisson

DEF: Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Santos

MED: Bruno Guimarães, Casemiro

DEL: Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Jr.

El gran debate de la concentración brasileña giró en torno al dueño de la mítica camiseta número ’10’. Aunque originalmente le pertenecía a Vinícius Jr. tras anunciarse los 26 convocados, la inclusión de Neymar Jr. abrió las dudas. El propio “Vini” apagó la tensión de inmediato declarando públicamente que la ’10’ es de ‘Ney’ y de nadie más, aunque el astro del Santos se perderá el debut por lesión.

Alineación Probable de Marruecos

El nuevo director técnico de los “Leones del Atlas” —un estratega formador que viene de coronarse en el Mundial Sub-20 de 2025 y de promover figuras mundiales como Lukaku en el Anderlecht belga— optará por un ordenado $4-2-3-1$:

ARQ: Yassine Bono

DEF: Achraf Hakimi, Diop, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui

MED: Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi

VOL: Brahim Díaz, Ismael Saibari, Abde Ezzalzouli

DEL: Ayoub El Kaabi

El emblema indiscutido de esta escuadra es Achraf Hakimi, figura del PSG y consolidado como uno de los mejores laterales derechos del planeta. A la base que brilló en Qatar se suma la gran novedad de Brahim Díaz para dotar de creatividad al frente de ataque.