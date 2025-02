El próximo miércoles 26 de febrero de 2025, el Gtech Community Stadium será el escenario de un choque vibrante entre Brentford y Everton, en el marco de la jornada 27 de la Premier League. Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar puntos para consolidar sus aspiraciones en el campeonato.





Los dos entrenadores parecen inclinarse por el mismo esquema táctico, el 4-2-3-1, una disposición que permite equilibrio entre defensa y ataque, con mediocampistas versátiles y un único delantero de referencia.

"You’ve got to have a genuine interest in the person you're coaching and then, from those conversations, you can see how you can help them" 🤝

New @England senior men's coach @JustinCochrane8 discusses his coaching journey and philosophy as he joins Thomas Tuchel's staff ⤵️

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2025