Este martes 25 de febrero, Brighton & Hove Albion y Bournemouth protagonizarán un duelo trascendental en la fecha 27 de la Premier League. El partido se disputará en el American Express Community Stadium, con un estadio repleto y dos equipos con ambiciones europeas.

Ambos equipos apostarían por un esquema 4-2-3-1, buscando equilibrio entre defensa y ataque. Mientras que Brighton intentará imponer su juego de posesión y velocidad por las bandas, Bournemouth apelará a la intensidad y el contragolpe.

Kaoru's instant impact off the bench saw him score twice during #BHABOU back in '23! 🔥 pic.twitter.com/99m5X24bxg

