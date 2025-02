Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes 14 de febrero, el Brighton & Hove Albion recibirá al Chelsea en el Falmer Stadium en un choque correspondiente a la jornada 25 de la Premier League. Luego de que el Brighton eliminara a los de Enzo Maresca de la FA Cup con un ajustado 2-1, este duelo promete ser uno de los más intensos del fin de semana. Chelsea buscará escalar posiciones en la liga para mantenerse en la pelea por los puestos de Champions, mientras que Brighton intentará seguir su buena racha y soñar con una plaza europea.

Transmisión en TV y streaming:

El Brighton de Roberto De Zerbi vive un momento de altibajos. Si bien vienen de una dura derrota por 7-0 frente al Nottingham Forest en la Premier League, lograron reponerse con una victoria clave sobre el Chelsea en la FA Cup. Este triunfo les permitió acceder a los octavos de final del torneo, y ahora buscarán repetir la fórmula en la liga para acercarse a los puestos de clasificación europea.

En la tabla de la Premier, las Gaviotas ocupan la décima posición y, con una racha de buenos resultados, podrían soñar con una plaza en torneos continentales.

Últimos cinco partidos del Brighton:

El Chelsea llega con una mezcla de frustración y ambición. La eliminación de la FA Cup a manos del Brighton fue un golpe duro para el equipo de Enzo Maresca, pero los londinenses aún tienen la oportunidad de vengarse en la Premier League. Actualmente en la cuarta posición de la tabla, el Chelsea necesita la victoria para afianzarse en la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Con figuras como Enzo Fernández y Moisés Caicedo en el centro del campo, los Blues buscarán imponer su juego desde el inicio y hacer valer su superioridad en la liga.

Últimos cinco partidos del Chelsea:

Brighton:

Last time out against Chelsea… 😏 pic.twitter.com/E6zBZV8Qha

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 13, 2025