Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Tariq Lamptey, Jan Paul van Hecke, Adam Webster, Pervis Estupiñán

Mediocampistas: Carlos Baleba, Jack Hinshelwood

Mediapuntas y delanteros: Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Simon Adingra, João Pedro

Portero: Bernd Leno

Defensas: Timothy Castagne, Joachim Andersen, Ughelumba, Antonee Robinson

Mediocampistas: Andreas Pereira, Sander Berge, Alex Iwobi

Delanteros: Emile Smith Rowe, Willian, Raúl Jiménez

Focus on Fulham. It’s MATCHDAY in the #PL! ✊ pic.twitter.com/zsomnI4UYe

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 8, 2025