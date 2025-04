En el marco de la fecha 32 de la Premier League, Brighton & Hove Albion será anfitrión este sábado de un Leicester City que llega golpeado, sin respuestas futbolísticas y hundido en la tabla. El encuentro se disputará desde las 15:00 en el American Express Community Stadium, escenario que ha sido un verdadero bastión para las Gaviotas en sus últimos cruces ante los Zorros.

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi buscará recuperarse tras la caída 2-1 frente al Crystal Palace en la jornada anterior. A pesar del traspié, Brighton se mantiene noveno con 47 puntos y con un rendimiento global positivo: ha ganado 12 de sus 31 partidos, con un balance de 49 goles a favor y 47 en contra. La ambición de cerrar la temporada entre los diez primeros está intacta y el objetivo inmediato es volver a sumar de a tres.

Del otro lado, la situación de Leicester es alarmante. El equipo celeste y blanco fue goleado 3-0 por Newcastle en su última presentación y continúa sin encontrar el rumbo. Con apenas cuatro triunfos en 31 encuentros y solo 17 puntos acumulados, ocupa el puesto 19 en la tabla, en zona de descenso directo. Su déficit defensivo es notorio: ha recibido 70 goles, un promedio superior a dos por partido, y solo ha podido convertir 25.

Las estadísticas como visitante reflejan aún más su fragilidad: apenas dos triunfos y once derrotas en 15 presentaciones fuera de casa. Es un equipo que sufre en ambas áreas y cuya esperanza pasa por lograr un giro de timón urgente si quiere mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.

El Amex Stadium se ha convertido en un terreno difícil para Leicester. En los últimos cuatro enfrentamientos en este recinto, Brighton suma tres victorias y un empate, con una racha vigente de dos triunfos consecutivos como local ante su rival de turno. En su anterior cruce liguero, en diciembre de 2024, ambos equipos igualaron 2-2, en un duelo más parejo que lo que dicta hoy la tabla de posiciones.

En sus presentaciones como local esta temporada, Brighton ganó seis veces, empató seis y perdió solo en tres ocasiones, mostrando una imagen sólida frente a su gente. Esa regularidad en casa contrasta con la inestabilidad de su rival, lo que hace prever un duelo favorable para los locales si logran imponer su ritmo y contundencia ofensiva.

