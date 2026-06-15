Cabo Verde amarra empate histórico y congela debut mundialista de España Histórico batacazo en el Mundial 2026: España no puede con la humilde Cabo Verde, empata 0-0 en Atlanta en una noche de pesadilla ofensiva.

En el mayor batacazo en lo que va del torneo de la FIFA, los debutantes africanos resistieron un monólogo estéril de 27 disparos de la Furia Roja, con el portero Vozinha y el central Roberto “Pico” Lopes erigidos en héroes nacionales sobre el parqué de Georgia.

Un cerrojo paranormal frente a los millones de la Furia

El arranque de las acciones del Grupo H en este Mundial 2026 ha dictado la sentencia del primer gran sismo deportivo sobre la duela estadounidense. La Selección de España, catalogada de forma unánime por el algoritmo y los analistas del patio como una de las máximas favoritas para alzar la Copa del Mundo, sufrió un humillante y sorpresivo empate 0-0 ante la modesta y ordenada escuadra de Cabo Verde, un país con menos habitantes que la ciudad de Málaga.

Desde el silbatazo inicial en el Mercedes-Benz Stadium, el planteamiento utilitario de Luis de la Fuente se ahogó en su propia posesión. Aunque España monopolizó los hilos del balón con un abismal 74% de tiempo de juego, la fisonomía del ataque careció por completo de dinamismo y vértigo perimetral en la primera mitad. El libreto se convirtió en un calvario de imprecisiones donde el veterano guardameta africano de 40 años, Vozinha, se transformó en la gran estrella de la noche al facturar cuatro atajadas de gala. La más dramática se gestó tras un remate franco de Ferran Torres dentro del área chica que se estrelló en el travesaño; en el rebote, el arquero voló para mandar por encima del horizontal un testarazo con sello de gol de Mikel Oyarzabal.

El regreso estéril de Lamine Yamal y el muro de Roberto Lopes

En el complemento, la fisonomía del encuentro acentuó la frustración y el berrinche de la grada española en Atlanta. De la Fuente se vio obligado a quemar sus naves en el banquillo debido a que sus extremos titulares, Lamine Yamal y Nico Williams, venían siendo resguardados por arrastrar molestias físicas de las Grandes Ligas europeas.

El ingreso de Yamal al minuto 71 desató el carnaval de aplausos en el estadio, provocando un impacto inmediato en los tableros al registrar la friolera de 36 toques en apenas 19 minutos en cancha. Sin embargo, la joya del Barcelona no pudo quebrar el bloque defensivo por cuenta propia. A cinco minutos del silbatazo final, Oyarzabal dispuso de la última gran oportunidad con un latigazo cruzado en el área grande, pero el defensor Roberto “Pico” Lopes —el mismo obrero que casi se pierde el Mundial por ignorar un mensaje de LinkedIn pensando que era spam— ejecutó una barrida milimétrica para bloquear el disparo y sellar el milagro utilitario de la FIFA.

Las pizarras desnudas: Los números del bache español

Aunque los balances del certamen reflejan que este empate con gafas no representa un desastre definitivo para las opciones de clasificación de España, los indicadores analíticos encienden las alarmas en el vestuario ibérico. La Roja disparó en 27 oportunidades hacia el marco contrario, elevando su tasa de goles esperados (xG) hasta un contundente 2.29, pero la alarmante falta de pegada y la desconexión entre Pedri —el mejor socio pre-Yamal con 5 ocasiones creadas— y los atacantes del patio desnudaron que hay severas tareas de reestructuración por resolver.

Cabo Verde festeja el punto más valioso de toda su historia institucional, demostrando que en el fútbol moderno de Grandes Ligas las distancias del ranking ya no juegan solas en el parqué asfáltico.