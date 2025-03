El Sardegna Arena será el escenario donde Cagliari y Genoa medirán fuerzas este viernes en un duelo correspondiente a la vigésima octava jornada de la Serie A. Con realidades distintas pero con la urgencia de sumar, ambos conjuntos buscarán imponer su juego a partir de las 20:45 (hora local).

El equipo dirigido por Davide Nicola llega golpeado tras su reciente derrota por 2-1 ante Bologna, un resultado que prolongó su inestabilidad en el campeonato. Con apenas seis victorias en 27 partidos disputados, el conjunto sardo se encuentra en una posición comprometida en la tabla, acumulando 25 puntos y ubicándose en el decimoquinto puesto, a solo tres unidades de la zona de descenso.

Uno de los principales problemas del Cagliari ha sido su falta de solidez defensiva, con 42 goles en contra hasta la fecha. En el aspecto ofensivo, tampoco han logrado destacar, con solo 27 tantos a favor en lo que va de la temporada. Su desempeño en casa tampoco ha sido alentador: en 14 partidos disputados como local, solo han conseguido cuatro victorias, mientras que han sufrido siete derrotas y tres empates.

