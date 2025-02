La Serie A entra en su tramo decisivo y la jornada 26 nos trae un enfrentamiento clave en el sur de Italia. Este domingo, la Juventus viajará a Cagliari para medirse ante un equipo que ha mejorado su rendimiento y que intentará dar la sorpresa. Con la lucha por el título prácticamente descartada, el conjunto bianconero se centra en asegurar su clasificación a la próxima UEFA Champions League, pero enfrente tendrá a un rival que se ilusiona con seguir escalando posiciones en la tabla.

El encuentro se disputará en el Unipol Domus de Cagliari el domingo 23 de febrero, con el siguiente horario según cada país:

En cuanto a la transmisión, en España podrá verse a través de DAZN, en Argentina por ESPN, y en México en Disney+.

El equipo sardo ha logrado escapar de la zona de peligro gracias a una serie de buenos resultados en las últimas fechas. Su empate ante Atalanta (0-0) en la última jornada sumó un punto importante, pero lo más destacado ha sido su rendimiento como local. En sus últimos cinco encuentros, logró dos victorias clave ante Parma (2-1) y Lecce (4-1), aunque sufrió derrotas frente a Torino (2-0) y Lazio (2-1).

Cagliari ha mostrado un mejor funcionamiento en las últimas semanas y sueña con escalar posiciones hasta el Top 10 de la tabla. Para ello, necesita sumar ante uno de los equipos más poderosos del torneo.

El equipo dirigido por Thiago Motta ha atravesado una temporada con altibajos, pero en las últimas semanas ha consolidado su rendimiento y ha logrado instalarse en los puestos de Champions League. Tras un inicio de campaña irregular, la Juventus encontró su mejor versión en febrero y acumula una racha de triunfos importantes, tanto en la Serie A como en el plano internacional.

En sus últimos cinco encuentros, ha conseguido victorias ante Inter (1-0), Como (2-1) y Empoli (4-1) en la liga local, además de imponerse al PSV Eindhoven en la Champions League. Este repunte ha sido clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, aunque el equipo es consciente de que cada punto cuenta en la recta final del campeonato.

