Un paso perfecto que asusta a los favoritos. La selección de Francia ha ratificado con goles y autoridad por qué es la máxima candidata a levantar la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Los subcampeones mundiales completaron una fase de grupos impecable en el Grupo I: debutaron venciendo 3-1 a Senegal, posteriormente golearon 3-0 a Irak y cerraron triturando 4-1 a Noruega con un histórico hat-trick de Ousmane Dembélé.
Con un Kylian Mbappé encendido y un bloque ofensivo demoledor, el combinado galo ya conoce detalladamente cuál será su espinoso camino ronda por ronda para intentar alcanzar su tercera final consecutiva en la historia del torneo.
La ruta al trono de ‘Les Bleus’ ronda por ronda:
Dieciseisavos de Final (Martes 30 de junio – 5:00 p.m. hora de RD): Su andadura en los partidos de vida o muerte comenzará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Su rival confirmado es la exigente Suecia, un equipo que avanzó entre los mejores terceros exhibiendo un ataque sumamente agresivo comandado por las estrellas de la Premier League Alexander Isak, Anthony Elanga y el goleador Viktor Gyökeres.
Octavos de Final (Sábado 4 de julio): En caso de superar el obstáculo sueco, los franceses se trasladarán al Estadio de Filadelfia. En esta instancia, el rival potencial en los papeles apunta a ser la tetracampeona del mundo, Alemania, reviviendo uno de los clásicos europeos más imponentes de la historia.
Cuartos de Final (9 de julio): La cita para meterse entre los cuatro mejores del planeta sería en el Estadio de Boston. Según las proyecciones lógicas de las llaves, el contrincante de Francia saldría del vencedor de los cruces de alto calibre entre Países Bajos vs. Marruecos o Sudáfrica vs. Canadá.
Semifinales (Martes 14 de julio): El boleto definitivo a la final se disputará en el Estadio de Dallas. En este peldaño, los rivales hipotéticos podrían emerger de potencias como España o el primer lugar del Grupo G (Bélgica).
¿Hacia otra final de leyenda?
La gran final de la Copa del Mundo se disputará el domingo 19 de julio en el imponente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Si el libreto de la lógica deportiva se cumple, el planeta entero podría volver a presenciar la reedición de la mítica final de Qatar: un choque de titanes entre la Francia de Kylian Mbappé y la Argentina de Lionel Messi o el Brasil de Vinícius Jr. El camino de la escuadra gala está trazado y no permite el más mínimo margen de error.