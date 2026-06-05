“Camisa 10”: Ronaldinho convoca a Fariana para su nuevo proyecto musical y futbolístico global ¡Junte histórico! Ronaldinho y la colombiana Fariana anuncian el estreno del tema mundialista "Ola". El legendario astro brasileño une fuerzas con la estrella colombiana en el tema "Ola", una producción de alta factura que fusiona el ritmo urbano con la pasión del balompié global.

La delgada línea que separa al deporte rey del entretenimiento y la cultura urbana se ha vuelto a romper por cortesía de uno de los mayores íconos en la historia del fútbol mundial. El legendario exastro brasileño, Ronaldinho Gaúcho, se prepara para sacudir las plataformas digitales con el lanzamiento de su ambicioso proyecto discográfico titulado “Camisa 10”, una propuesta diseñada para celebrar la conexión intrínseca entre la música y el fútbol a escala global. ¡Atención! 📢 Fariana anucia el tema "Ola" canción del mundial del nuevo álbum Camisa 10 del astro del futbol Ronaldinho 🇧🇷. Grande @FARINAMUSIC pic.twitter.com/JxaTo9oW9u — Fariana Updates (@FarianaUpdates) June 3, 2026