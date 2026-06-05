La delgada línea que separa al deporte rey del entretenimiento y la cultura urbana se ha vuelto a romper por cortesía de uno de los mayores íconos en la historia del fútbol mundial. El legendario exastro brasileño, Ronaldinho Gaúcho, se prepara para sacudir las plataformas digitales con el lanzamiento de su ambicioso proyecto discográfico titulado “Camisa 10”, una propuesta diseñada para celebrar la conexión intrínseca entre la música y el fútbol a escala global.
Para esta nueva jugada en los estudios de grabación, el ganador del Balón de Oro ha convocado a la reconocida cantante colombiana Fariana, quien será la voz principal del corte promocional titulado “Ola”.
Una melodía destinada a los estadios
A través de sus perfiles oficiales de Instagram y redes sociales, la intérprete neogranadina compartió con sus millones de seguidores el orgullo que representa formar parte de la selecta nómina de colaboradores de la eterna sonrisa del fútbol. Fariana destacó el concepto unificador del álbum y externó sus mejores deseos para que la pieza rítmica se transforme en el nuevo himno de los fanáticos y los atletas.
“Que esta canción acompañe cada gol, cada celebración y cada sueño”, manifestó la artista colombiana, subrayando el impacto emocional que se busca transmitir en las previas de los estadios.
El apartado técnico y la arquitectura musical del sencillo “Ola” estuvo bajo el estricto control de los reconocidos productores King Fleiva y El Crispe, quienes han confeccionado una base rítmica de alta fidelidad que promete convertirse en tendencia viral inmediata.
¡Atención! 📢 Fariana anucia el tema "Ola" canción del mundial del nuevo álbum Camisa 10 del astro del futbol Ronaldinho 🇧🇷. Grande @FARINAMUSIC pic.twitter.com/JxaTo9oW9u
— Fariana Updates (@FarianaUpdates) June 3, 2026
Fecha de estreno oficial
De acuerdo con las informaciones provistas por la oficina de prensa de la artista, el público general y la comunidad futbolística internacional no tendrán que esperar mucho para añadir el tema a sus listas de reproducción. “Ola” estará disponible formalmente a partir del próximo martes 9 de junio en todas las plataformas de streaming musical.
Con esta colaboración, Fariana anota un hito de alta relevancia en su trayectoria al asociarse de manera directa con la mística y el legado comercial de Ronaldinho, demostrando que este 2026 la música inspirada en el balompié sigue siendo el vehículo perfecto para unir naciones y culturas.