Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Analizamos las probables pizarras tácticas de Jesse Marsch y el combinado europeo para su debut en el Grupo B, en un enfrentamiento que presume un aliciente muy especial: un historial completamente en blanco.

El BMO Field será testigo de un choque de poder a poder. El técnico norteamericano Jesse Marsch ha pulido un equipo sumamente vertical, dinámico y veloz, apoyado en sus individualidades en ofensiva. Por su parte, la escuadra europea plantará un bloque rocoso que no teme ir a la guerra deportiva.

El Historial Previo: Una página en blanco

La magia de las Copas del Mundo amplias se refleja en citas como esta: Canadá y Bosnia y Herzegovina jamás se han enfrentado en la historia del fútbol internacional, ni en partidos oficiales ni amistosos. Este viernes en Toronto se escribirá el primer capítulo de un expediente completamente inédito.

Alineación Probable de Canadá

Jesse Marsch mantendrá su fiel e intenso esquema $4-4-2$, buscando asfixiar la salida europea y explotar las bandas:

ARQ: Dayne St. Clair

DEF: Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea

MED: Stephen Eustáquio, Ismaël KonéVOL: Tajon Buchanan, Alphonso Davies (C)

DEL: Tani Oluwaseyi, Jonathan David

La mirada del mundo estará sobre la estrella del Bayern Múnich, Alphonso Davies, quien partiendo como volante por izquierda es el arma de destrucción masiva de los locales junto al goleador Jonathan David.

Alineación Probable de Bosnia y Herzegovina

El cuadro de los “Dragones” plantará cara con un sistema $4-4-2$ clásico, priorizando el orden y el contragolpe quirúrgico:

ARQ: Nikola Vasilj

DEF: Amar Dedić, Tarik Muharemovic, Nikola Katić, Sead Kolašinac

MED: Amar Memić, Benjamin Tahirović, Armin Šunjić, Kerim Alajbegović

DEL: Ermedin Demirović, Edin Džeko (C)

A pesar de contar con la jerarquía eterna de Miralem Pjanić en la plantilla, el peso ofensivo recaerá en el histórico e incombustible delantero Edin Džeko, la gran amenaza para la zaga canadiense.