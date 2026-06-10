El BMO Field será testigo de un choque de poder a poder. El técnico norteamericano Jesse Marsch ha pulido un equipo sumamente vertical, dinámico y veloz, apoyado en sus individualidades en ofensiva. Por su parte, la escuadra europea plantará un bloque rocoso que no teme ir a la guerra deportiva.
El Historial Previo: Una página en blanco
La magia de las Copas del Mundo amplias se refleja en citas como esta: Canadá y Bosnia y Herzegovina jamás se han enfrentado en la historia del fútbol internacional, ni en partidos oficiales ni amistosos. Este viernes en Toronto se escribirá el primer capítulo de un expediente completamente inédito.
Alineación Probable de Canadá
Jesse Marsch mantendrá su fiel e intenso esquema $4-4-2$, buscando asfixiar la salida europea y explotar las bandas:
ARQ: Dayne St. Clair
DEF: Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea
MED: Stephen Eustáquio, Ismaël KonéVOL: Tajon Buchanan, Alphonso Davies (C)
DEL: Tani Oluwaseyi, Jonathan David
La mirada del mundo estará sobre la estrella del Bayern Múnich, Alphonso Davies, quien partiendo como volante por izquierda es el arma de destrucción masiva de los locales junto al goleador Jonathan David.
Alineación Probable de Bosnia y Herzegovina
El cuadro de los “Dragones” plantará cara con un sistema $4-4-2$ clásico, priorizando el orden y el contragolpe quirúrgico:
ARQ: Nikola Vasilj
DEF: Amar Dedić, Tarik Muharemovic, Nikola Katić, Sead Kolašinac
MED: Amar Memić, Benjamin Tahirović, Armin Šunjić, Kerim Alajbegović
DEL: Ermedin Demirović, Edin Džeko (C)
A pesar de contar con la jerarquía eterna de Miralem Pjanić en la plantilla, el peso ofensivo recaerá en el histórico e incombustible delantero Edin Džeko, la gran amenaza para la zaga canadiense.