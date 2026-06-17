Canadá vs. Catar en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce los onces titulares y las disposiciones tácticas que preparan Canadá y Catar para su duelo clave en el Estadio de Vancouver, junto al corto expediente de su historial directo.

El banderazo de salida de las acciones de la segunda fecha en Vancouver obligará a las pizarras de los directores técnicos Jesse Marsch y Julen Lopetegui a mandar planteamientos sumamente coordinados a fin de romper la paridad del sector. Mientras el bando de la CONMEBOL saltará al césped buscando plasmar una alta dosis de agresividad física y velocidad por los costados para asfixiar la salida rival, el combinado de la AFC opondrá un ordenado dibujo entrelíneas que intente congelar las revoluciones amparado en la jerarquía de sus atacantes estrellas.

El Historial Previo: Corto balance con dominio de la Hoja de Maple

Debido a que ambas federaciones pertenecen a confederaciones geográficamente distantes y su rodaje constante en la élite internacional es un fenómeno reciente, los libros de estadísticas formales de la FIFA registran un único careo directo en el expediente de selecciones absolutas:

Partidos totales disputados: 1

1 Victorias de Canadá: 1

1 Empates: 0

0 Victorias de Catar: 0

Último partido entre ambos (23/09/2022): Se trató de un compromiso de carácter Amistoso Internacional de preparación celebrado en la antesala de la Copa del Mundo de 2022. En aquella oportunidad, la Selección de Canadá impuso condiciones tácticas al llevarse una cómoda victoria por un marcador de $0-2$ sobre el césped europeo. Este jueves en Vancouver se verán las caras de forma oficial por primera vez por los puntos mundialistas.

Alineación Probable de Canadá

El estratega estadounidense Jesse Marsch mandará al terreno de juego un parado táctico clásico, veloz y de mucha intensidad en la marca estructurado bajo un sistema de $4-4-2$:

ARQ: Dayne St. Clair

DEF: Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea

MED: Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar

DEL: Jonathan David, Cyle Larin

El frente de ataque de la hoja de maple rebosa de peligrosidad gracias a la dupla compuesta por la inteligencia de Jonathan David (Lille) y el instinto goleador del inspirado Cyle Larin, respaldados en el eje central por el despliegue físico de Stephen Eustáquio.

Alineación Probable de Catar

Por su parte, el experimentado timonel español Julen Lopetegui opondrá resistencia sobre el rectángulo verde parando un sistema balanceado de $4-3-3$:

ARQ: Meshaal Barsham Mahmud

DEF: Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed

MED: Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Mohamed Issa

DEL: Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif (C)

El bloque de Medio Oriente fía gran parte de sus aspiraciones tácticas a las coberturas en el fondo de Boualem Khoukhi, encomendando la capitanía creativa y el desequilibrio al talentoso atacante de clase asiática, Akram Afif.