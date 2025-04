Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Estadio Olímpico de la UCV será testigo de un enfrentamiento de alto voltaje este miércoles, cuando Caracas FC reciba a Atlético Mineiro en la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos llegan igualados en puntos, con una victoria y un empate cada uno, y buscarán imponer condiciones en un duelo que puede marcar el rumbo de la clasificación. Las alineaciones confirmadas revelan las intenciones de ambos técnicos: Fernando Aristeguieta apostará por la solidez defensiva y la velocidad en ataque, mientras que Cuca intentará imponer jerarquía y dinamismo con un once ofensivo, a pesar de numerosas bajas por lesión.

El conjunto venezolano saldrá al campo con un 4-2-3-1 que prioriza el equilibrio, la presión en el medio y la velocidad por las bandas. Aristeguieta, que asumió el cargo a comienzos de la temporada, ha logrado imprimirle una identidad al equipo, que en sus dos primeros partidos del torneo mostró carácter y organización táctica. En el empate ante Cienciano y la victoria previa frente a Deportes Iquique, Caracas demostró que no está en la Copa solo para participar.

El once inicial estará comandado en el arco por Frankarlos Benítez, de destacadas actuaciones bajo los tres palos. La línea de cuatro defensores estará conformada por Edgardo Rito y Jesús Yendis en los laterales, mientras que Francisco La Mantia y Luis Mago actuarán como centrales. El doble pivote en el medio lo ocuparán Vicente Rodríguez y Daniel Aguilar, quienes buscarán contener los embates brasileños y lanzar ataques rápidos.

Más arriba, el tridente creativo ofensivo estará integrado por Ángel Figueroa, Ender Echenique y Jeriel De Santis, encargados de surtir de balones al delantero centro José Hernández, una de las grandes promesas del club capitalino.

Por su parte, el Galo afronta el viaje a Caracas con una plantilla mermada por lesiones, pero aún así cargada de talento. Jugadores clave como Hulk, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco y Patrick no estarán disponibles por diversos problemas físicos. Sin embargo, Cuca, entrenador experimentado en este tipo de competencias, ha sabido confeccionar un once competitivo con una clara vocación ofensiva, basado en el 4-1-3-2.

El arquero titular será Everson, uno de los líderes del equipo. En defensa, Renzo Saravia y Caio Paulista ocuparán los laterales, mientras que la zaga central estará compuesta por Lyanco y Vitor Hugo, con Rubens aportando alternativas tanto en la línea como en el mediocampo.

En la mitad del campo, Fausto Vera será el ancla delante de la defensa, acompañado por Gabriel Menino, quien tendrá mayor libertad para moverse y conectar con los de arriba. Más adelante, la creación y finalización recaerán en Bernard, Rony y Tomás Cuello, un tridente que combina explosividad, experiencia internacional y buena pegada.

