“Caribe holandés”: Curazao asiste al Mundial 2026 con 25 futbolistas nacidos en Países Bajos Un asombroso dato estadístico revela que 25 de los 26 convocados por la selección de Curazao para el Mundial 2026 nacieron en los Países Bajos. La escuadra caribeña sacude las pizarras estadísticas de la Copa del Mundo con una nómina construida casi en su totalidad en las academias del viejo continente, consolidando un ecosistema de doble nacionalidad único en el torneo.