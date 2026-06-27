Carlo Ancelotti define el once de Brasil para el choque de vida o muerte ante Japón La "Canarinha" entrenó en Nueva Jersey antes de volar a Houston para su debut en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Raphinha es la única baja confirmada en el esquema del estratega italiano.

Preparativos de gala en la concentración brasileña. La selección de Brasil ya ha encendido los motores para afrontar la fase más exigente de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. En la sesión de entrenamiento matutina de este sábado celebrada en el Columbia Park de Morristown, Nueva Jersey, el director técnico de la escuadra sudamericana, Carlo Ancelotti, comandó una práctica con la totalidad de su plantilla disponible, afinando las piezas tácticas con las que buscará el boleto a octavos de final el próximo lunes ante Japón.

El conjunto brasileño ha completado su rutina en la Costa Este antes de tomar un vuelo con destino a la ciudad de Houston, Texas, donde pisarán el césped del Houston Stadium este domingo para realizar el último reconocimiento de campo y la rueda de prensa oficial previa al decisivo choque de eliminación directa.

Vinícius Jr. lidera el barco ante la ausencia de Raphinha

La única nota de preocupación en el campamento de la Verdeamarela es la ausencia obligada del atacante Raphinha. El extremo del FC Barcelona se encuentra recuperándose de una dolencia muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que el cuerpo médico lo ha descartado por completo para la cita ante los asiáticos.

A pesar de esa baja, la gran sonrisa en el entorno brasileño la dibuja su máxima figura: Vinícius Jr. El astro de la delantera se ha consolidado como uno de los MVP indiscutibles de la fase de grupos del Mundial al registrar una impresionante tarjeta de cuatro goles y una asistencia en apenas tres partidos disputados. Tras una temporada difícil a nivel de clubes, el extremo está exhibiendo su versión más letal y asociativa sobre la cancha, comandando el ataque junto a su compañero de mil batallas, Lucas Paquetá.

El probable once de Ancelotti para los 16avos de final

Aunque el timonel de Reggiolo suele guardar con recelo sus alineaciones definitivas hasta pocas horas antes de los partidos, el gran nivel mostrado en la victoria ante Escocia hace prever que repetirá la misma fórmula ganadora en Houston.

Brasil saltaría al terreno de juego con un esquema ultra ofensivo conformado por: Alisson bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; el equilibrio en la medular con el tridente de Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; dejando en la punta de la lanza el tridente compuesto por el juvenil Rayan, Matheus Cunha y la velocidad de Vinícius Jr. La escuadra sudamericana ha venido de menos a más en el certamen, y con la moral en lo más alto, saldrá a imponer su chapa de pentacampeona frente al orden táctico de los samuráis japoneses.