Lionel Messi ha sido una pesadilla para muchos defensores y mediocampistas a lo largo de su carrera. Su talento desbordante y su capacidad para desequilibrar han generado admiración incluso en sus rivales. Esta vez, el que no dudó en rendirse ante la grandeza del argentino fue Casemiro, quien lo enfrentó en múltiples ocasiones tanto con la camiseta del Real Madrid como con la selección de Brasil.

“Yo jugué muchas veces contra Messi, solo nunca lo he podido parar, es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos… pero yo solo era imposible. Al igual que (Kylian) Mbappé hoy”, confesó el brasileño en una entrevista con el diario español AS, reconociendo que contener al capitán de la Albiceleste era una tarea titánica, incluso con el respaldo de un equipo de élite.

Cuando le preguntaron quién ha sido el mejor jugador de su generación, Casemiro evitó elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo, destacando a ambos como figuras irrepetibles:

Además, resaltó el impacto que ambos tuvieron en el fútbol moderno, comparándolo con la revolución táctica que generó Pep Guardiola con su famoso tiki-taka:

El exmediocampista del Real Madrid también se animó a proyectar el futuro del fútbol y mencionó a quienes considera los sucesores de Messi y Cristiano:

Entre todos los nombres mencionados, Fede Valverde recibió elogios especiales, destacándolo como un mediocampista completo y versátil:

