¿Castigo al Cholo? La UEFA tiene en la mira a Simeone y Londres mete presión El técnico argentino podría ver la vuelta desde la grada tras su "show" ante el árbitro. Mientras tanto, Julián Álvarez calienta la revancha: "Vamos a darlo todo".

¡El horno no está para galleticas en la Champions! Lo que pasó en el Metropolitano no se quedó en el campo. Tras el electrizante empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, el foco de la noticia se ha movido a los despachos de la UEFA. El “Cholo” Simeone, fiel a su estilo volcánico, está en el ojo del huracán por sus protestas airadas y podría recibir una sanción de oficio que lo deje fuera de la línea de cal en el partido de vuelta.

¿Se pasó de la raya? El exabrupto que lo condena

La polémica estalló cuando el árbitro Danny Makkelie señaló el punto penal a favor del Arsenal. En ese momento, Simeone abandonó su zona técnica, gesticulando con furia y gritándole al colegiado.

Aunque en “el patio” estamos acostumbrados a ver al Cholo vivir el juego con esa intensidad, en Europa la UEFA no perdona. Desde Inglaterra, la prensa y los fanáticos de los “Gunners” están exigiendo una sanción ejemplar, recordando que ya existen antecedentes donde el organismo actuó de oficio por conductas inapropiadas.

El historial que asusta al Atleti

No sería la primera vez que le “cortan las alas” al argentino. Recordemos:

2019: Multa de 20,000 euros por un gesto inapropiado ante la Juventus.

Antecedentes de peso: Casos como los de Mourinho (5 partidos en 2011) y Hansi Flick demuestran que la UEFA no tiene miedo de castigar a los grandes nombres si entiende que se rompió el reglamento.

Julián Álvarez: “Vamos a darlo todo”

Pero no todo es drama en los tribunales. La figura del encuentro, Julián Álvarez, quien marcó el gol del empate desde los once metros, ya puso la proa hacia Londres. “La Araña” aseguró que el equipo está mentalizado para la batalla en el Emirates: “Sabemos lo que nos jugamos. En Londres vamos a darlo todo por nuestra gente”. El argentino llega “encendido” y con la puntería afinada para buscar el pase a la final.

¿Ustedes creen que la UEFA debe sancionar al Cholo o es simplemente “puro show” de los ingleses para sacar ventaja? ¿Podrá Julián Álvarez silenciar el Emirates este martes?