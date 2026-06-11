Catar vs. Suiza en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce los onces iniciales y los dibujos tácticos que preparan las selecciones de Catar y Suiza para el cierre de la Fecha 1 del Grupo B, junto al repaso del único e histórico antecedente que existe entre ambos países.

El estreno mundialista en el Levi’s Stadium obliga a ambos cuerpos técnicos a mandar sus mejores piezas disponibles desde el pitazo inicial. La pizarra del estratega español Julen Lopetegui priorizará neutralizar los circuitos europeos, mientras que Murat Yakin confía en el engranaje colectivo y la madurez de su columna vertebral que milita en las principales ligas del planeta.

El Historial Previo: Un único e histórico recuerdo

A diferencia de los choques tradicionales del balompié mundial, el expediente histórico entre Catar y Suiza es sumamente corto, registrando apenas un enfrentamiento en la historia del fútbol de selecciones absolutas. Lo llamativo de este antecedente es que las estadísticas no favorecen al cuadro de la UEFA:

Partidos jugados: 1

Victorias de Catar: 1

Empates: 0

Victorias de Suiza: 0

Último partido entre ambos (14/11/2018): Se trató de un compromiso Amistoso Internacional celebrado en territorio suizo, donde el combinado de Catar dio la gran sorpresa al imponerse por la mínima diferencia ($0-1$) sobre la escuadra local, dejando un aviso de que no se les puede menospreciar en citas de alta exigencia.

Alineación Probable de Catar

Julen Lopetegui moverá sus piezas para resguardar su zona baja y apostaría por un rígido sistema defensivo estructurado bajo un $3-4-3$, apostando por poblar la zaga para contener la ofensiva helvética:

ARQ: Meshaal Barsham

DEF: Boualem Khoukhi, Amine Laye, Lucas Mendes

MED: Pedro Miguel, Ahmed Fathy, Abdulaziz Hatem, Homam Al-Brake

DEL: Hassan Al-Haydos, Mohammed Alaaeldin, Akram Afif (C)

La gran esperanza y figura indiscutible del equipo qatarí es Akram Afif. El habilidoso atacante del Al Sadd es el hombre más desequilibrante y creativo del plantel, por lo que las transiciones a contragolpe pasarán en su totalidad por sus botines.

Alineación Probable de Suiza

El director técnico Murat Yakin pondrá en cancha a su once de gala utilizando también una disposición táctica de $3-4-3$, aunque con una vocación mucho más ofensiva y de posesión:

ARQ: Gregor Kobel

DEF: Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji

MED: Newton Manzambi, Denis Zakaria, Granit Xhaka (C), Michel Aebischer

DEL: Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas

La referencia absoluta en el mediocampo helvético es el experimentado Granit Xhaka, quien junto al defensor central Manuel Akanji comanda el liderazgo táctico del grupo. La mejor noticia para Suiza es la total reincorporación de su carta fuerte de gol, Breel Embolo, tras resolver problemas de logística en su arribo.