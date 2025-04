Celje vs Firorentina: Alienaciones confirmadas y todo lo que necesitas saber El equipo de Albert Riera confirma su estructura ofensiva ante una Fiorentina que sale con doble punta y un mediocampo de control para la ida de cuartos en la Conference League

10/04/2025 · 09:34 AM

En el Stadion Z’dežele, con capacidad para 13.059 espectadores, se disputa este jueves 10 de abril el primer asalto entre NK Celje y Fiorentina, por los cuartos de final de la UEFA Europa Conference League. Con la localía como principal arma, el conjunto esloveno intentará dar el golpe ante una Viola que llega con el cartel de favorita, pero sin margen de error tras dos finales consecutivas perdidas en el torneo.

Los técnicos Albert Riera y Raffaele Palladino confirmaron sus formaciones con apenas matices respecto a lo esperado. Celje mantendrá su esquema ofensivo habitual con un 4-2-3-1 flexible, mientras que la Fiorentina utilizará un 3-5-2 diseñado para tener la pelota y generar amplitud, apoyado por la jerarquía de figuras como David De Gea y Moise Kean.

Celje se planta con lo mejor: identidad ofensiva y presión alta

Albert Riera, fiel a su propuesta de juego valiente y vertical, alineará a su equipo con el habitual 4-2-3-1 que ha caracterizado al campeón esloveno en esta campaña. El arquero portugués Ricardo Silva será el responsable de mantener el cero, mientras que la línea defensiva estará compuesta por Juanjo Nieto, Damjan Vuklisevic, Klemen Nemanic y Zan Karnicnik.

En el medio, Mark Zabukovnik y Mario Kvesic se posicionarán como los equilibristas del doble pivote, buscando cortar el juego rival y lanzar transiciones. Por delante, la creatividad recaerá en la línea de tres mediapuntas formada por Svit Sešlar, Tamar Svetlin y Logan Delaurier-Chaubet, todos capaces de romper líneas y llegar al área. En punta, el referente ofensivo será el brasileño Edmilson, un atacante potente que buscará aprovechar cada espacio.

Este once refleja la identidad que Riera ha instalado desde su llegada: intensidad, presión alta y un juego ofensivo que no especula, incluso ante rivales de jerarquía. El Celje llega motivado tras eliminar al Lugano en octavos y buscará dar un nuevo batacazo.

Formación de Celje (4-2-3-1):

Portero: Ricardo Silva

Defensores: Juanjo Nieto, Damjan Vuklisevic, Klemen Nemanic, Zan Karnicnik

Mediocampistas: Mark Zabukovnik, Mario Kvesic; Svit Sešlar, Tamar Svetlin, Logan Delaurier-Chaubet

Delantero: Edmilson

Entrenador: Albert Riera

Fiorentina no guarda nada y presenta una formación con peso europeo

Raffaele Palladino no quiere sorpresas y, aunque ha rotado durante la temporada, eligió para este duelo una formación competitiva y con experiencia internacional. Fiorentina saldrá con un sistema 3-5-2 que buscará dominar la posesión y abrir el campo con laterales largos, al tiempo que apuesta por un mediocampo denso y un doble nueve agresivo.

David De Gea será el arquero titular, respaldado por una línea de tres centrales compuesta por Pietro Comuzzo, Pablo Marí y Luca Ranieri. En los carriles exteriores aparecen Dos Santos Dodo y Fabiano Parisi, claves para el desborde. En el mediocampo, Palladino dispuso a Cher Ndour, Yacine Adli y Rolando Mandragora como trío central: manejo, recuperación y distribución.

La delantera estará integrada por Moise Kean, el delantero más utilizado en la temporada, y Albert Gudmundsson, una de las gratas revelaciones del plantel. Ambos intentarán quebrar la defensa eslovena con movilidad, físico y buena lectura del espacio.

Pese a las bajas de Robin Gosens (lesión de rodilla), Andrea Colpani y Edoardo Bove, el equipo italiano cuenta con alternativas en todas las líneas. La presión por avanzar está instalada en Florencia: tras dos finales perdidas, esta Conference League es prioridad absoluta.

Formación de Fiorentina (3-5-2):

Portero: David De Gea

Defensores: Pietro Comuzzo, Pablo Marí, Luca Ranieri

Laterales/Mediocampistas externos: Dos Santos Dodo, Fabiano Parisi

Mediocampistas centrales: Cher Ndour, Yacine Adli, Rolando Mandragora

Delanteros: Moise Kean, Albert Gudmundsson

Entrenador: Raffaele Palladino

Bajas confirmadas: Robin Gosens (lesión), Andrea Colpani, Edoardo Bove

Ambiente europeo y un duelo sin margen para la especulación

La expectativa es máxima en Celje. El conjunto local disputará uno de los partidos más importantes de su historia reciente ante un rival de peso que no suele perdonar errores. La Fiorentina sabe que no puede subestimar a nadie, como bien lo dejó en claro Palladino en la previa: “Sería imprudente pensar que este cruce está resuelto de antemano. No hay lugar para la confianza excesiva”.

Ambos equipos llegan con caminos marcados por la exigencia: el Celje superó al APOEL y al Lugano para estar aquí, mientras que la Fiorentina eliminó al Panathinaikos tras una serie dramática. La ida en Eslovenia será determinante para medir fortalezas, debilidades y aspiraciones reales.

El dato

Fecha: Jueves 10 de abril de 2025

Hora: 16:00 (Argentina), 14:00 (Colombia y Perú), 13:00 (México), 15:00 (Chile y Venezuela)

Estadio: Z’dežele, Celje (13.059 espectadores)

Árbitro: a confirmar

El veredicto: juego de ajedrez en Eslovenia

Con dos planteos tan distintos como ambiciosos, el partido promete intensidad, tensión táctica y momentos de alta exigencia. Celje quiere seguir haciendo historia y confirmar que lo suyo no es casualidad. Fiorentina, por su parte, necesita comenzar a construir una nueva ruta hacia la final y romper el maleficio europeo.

Los nombres están sobre la mesa. El balón empezará a rodar. En los cuartos de final de la Conference League, nadie puede permitirse errores.