Celta de Vigo vs Real Betis EN VIVO: dónde ver, horario y canales del partido por LaLiga 2025-26 Los Célticos reciben a los Béticos en Balaídos por la jornada 6 adelantada de LaLiga. Conoce a qué hora juegan y dónde ver online el partido.

Celta de Vigo y Real Betis se enfrentan este miércoles 27 de agosto a las 21:00 horas (España) en el estadio Abanca Balaídos, en un encuentro adelantado por la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

El cuadro dirigido por Claudio Giráldez todavía no conoce la victoria en el campeonato: acumula apenas un punto tras empatar 1-1 con Mallorca en la fecha 2 gracias al gol de Javi Rueda. Los celestes buscarán cortar la mala racha en su segundo partido como locales.

Enfrente estará el Real Betis de Manuel Pellegrini, que llega con mejores sensaciones luego de imponerse 1-0 a Alavés con gol de Giovani Lo Celso. Con cuatro puntos en la tabla, el conjunto bético afronta este duelo con la esperanza de romper la mala dinámica en Vigo, donde perdió en sus tres últimas visitas.

El partido corresponde a la jornada 6 del calendario, adelantada por la coincidencia con la fase de grupos de la Europa League, torneo en el que participa el equipo de Pellegrini.

¿A que hora es Celta de Vigo vs Real Betis?

España: 21:00 horas

21:00 horas Argentina y Chile: 16:00 horas

16:00 horas EE. UU. (Este): 15:00 horas

15:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

¿Dónde ver Celta de Vigo vs Real Betis en TV y streaming?