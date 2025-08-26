Your browser doesn’t support HTML5 audio
El estadio Abanca Balaídos se prepara para un partido candente este miércoles 27 de agosto: el Celta de Vigo se enfrenta al Real Betis en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Este partido se adelantó por el calendario europeo. El Celta llega con necesidad de ganar, mientras que el Betis quiere seguir mostrando una buena cara en este inicio de temporada.
Un Celta necesitado de puntos
El equipo de Claudio Giráldez aún no ha ganado en la liga. Solo tiene un punto, que logró en la segunda jornada contra el Mallorca (1-1) con un gol de Javi Rueda. La afición de Balaídos está impaciente, ya que este es el segundo partido en casa y esperan una reacción del equipo. El entrenador no podrá contar con Carl Starfelt y Hugo Álvarez, pero confía en jugadores clave como Iago Aspas y en los jóvenes para cambiar la situación.
Celta de Vigo (3-4-2-1):
Portero: Ionut Radu.
Defensores: Manu Fernández, Carlos Domínguez, Marcos Alonso, Javi Rueda, Sergio Carreira.
Mediocampistas: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba.
Delanteros: Iago Aspas, Pablo Durán, Ferran Jutglà.
Entrenador: Claudio Giráldez.
Bajas: Carl Starfelt, Hugo Álvarez.
⚖️ Jesús Gil, del colegio extremeño, arbitrará el #CeltaRealBetis.
📺 Pablo González, del colegio asturiano, designado para el VAR. https://t.co/PWn3UYfaUI pic.twitter.com/FlhzyHN0GZ
— Celta (@RCCelta) August 26, 2025
El Betis de Pellegrini llega con confianza
El Real Betis de Manuel Pellegrini viene de ganar 1-0 al Alavés con un gol de Giovani Lo Celso. Con cuatro puntos, los verdiblancos quieren romper su mala racha en Balaídos, donde han perdido en sus últimas tres visitas. Isco, Diego Llorente, Abde Ezzalzouli y Marc Roca no estarán disponibles, lo que complica las cosas. Sin embargo, el equipo tiene jugadores de calidad para competir bien.
Real Betis (4-2-3-1):
Portero: Pau López.
Defensores: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo, Aitor Ruibal.
Mediocampistas: Sergi Altimira, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso.
Delanteros: Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández.
Entrenador: Manuel Pellegrini.
Bajas: Isco, Abde Ezzalzouli, Diego Llorente, Marc Roca, Nelson Deossa.
💚💚💚
¡Nuestra convocatoria para el #CeltaRealBetis! pic.twitter.com/1hn5WLcFdo
— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 26, 2025
Horarios del partido
- España: 21:00 horas
- Argentina y Chile: 16:00 horas
- EE. UU. (Este): 15:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- México: 13:00 horas
El partido en Vigo es uno de los más interesantes de la jornada. Ambos equipos necesitan darlo todo para subir puestos en la clasificación.
Noticias relacionadas