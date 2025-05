Central Córdoba x Flamengo: escalações, contexto e tudo sobre o duelo decisivo da Libertadores Central Córdoba quer repetir façanha contra o Flamengo e se aproximar das oitavas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

O clima será de pura tensão e expectativa nesta terça-feira em Santiago del Estero. O modesto, mas aguerrido, Central Córdoba recebe o poderoso Flamengo no Estádio Madre de Ciudades, às 21h30, em um confronto vital pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2025. Após conquistar uma vitória histórica no Maracanã, o Ferroviário busca fazer história novamente diante de sua torcida e dar mais um golpe ao gigante carioca.

O time argentino vive um momento continental sonhado. Em sua estreia absoluta na maior competição do continente, Central Córdoba lidera o grupo de forma invicta, com cinco pontos conquistados em três jogos. O grande marco até aqui foi o surpreendente 2 a 1 contra o Mengão no Rio de Janeiro, com gols de Leonardo Heredia e José Florentín — um feito que entrou para os livros da história do clube.

Apesar do brilho internacional, os comandados de Omar de Felippe enfrentam dificuldades no cenário doméstico. A equipe não conseguiu avançar às oitavas do Torneio Apertura argentino, terminando em 11º lugar no Grupo A, e vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas, incluindo um revés por 3 a 1 diante do Banfield.

Do outro lado, o Flamengo chega pressionado. Apesar de ocupar a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no fim de semana acendeu o sinal de alerta. Na Libertadores, os rubro-negros somam quatro pontos e estão em terceiro lugar no grupo. A vitória é essencial para manter vivas as chances de classificação e evitar um vexame precoce.

Além disso, o Mengão pode anunciar em breve um reforço de peso: Jorginho, volante do Arsenal e campeão europeu com o Chelsea, estaria próximo de fechar com o clube pensando no Mundial de Clubes.

Prováveis escalações:

Central Córdoba:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Jonathan Galván, Lautaro Rivero, Lucas Abascia e Braian Cufré; Luis Angulo, Iván Gómez, José Florentín, Matías Perelló e Leonardo Heredia.

Técnico: Omar de Felippe.

Flamengo:

Agustín Rossi; Wesley França, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Nicolás De La Cruz, Gérson, Giorgian De Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Serviço da partida:

Data e horário: Terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília)

Terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Madre de Ciudades, Santiago del Estero (Argentina)

Estádio Madre de Ciudades, Santiago del Estero (Argentina) Transmissão: Fox Sports

Fox Sports Árbitro: Felipe González (Chile)

Felipe González (Chile) VAR: Benjamín Saravia (Chile)

Com um clima de revanche no ar e o peso de um possível feito histórico, Central Córdoba e Flamengo prometem um duelo eletrizante que pode mudar os rumos do Grupo C.