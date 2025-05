Central Córdoba x Flamengo: Prévia, horário e como chegam as equipes O Central Córdoba vive um momento dos sonhos na Copa Libertadores 2025 e buscará reafirmar sua liderança no Grupo C diante de um Flamengo pressionado e com novidades de peso. O duelo começa às 21h30 no Estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Uma noite que pode entrar para a história

O Central Córdoba, de Santiago del Estero, volta a estar no centro das atenções do continente. Nesta noite, a partir das 21h30, a equipe comandada por Omar De Felippe recebe o Flamengo pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2025. Em um Estádio Madre de Ciudades que promete estar lotado, o Ferroviário tentará confirmar seu grande momento internacional e dar mais um passo rumo a uma classificação que já deixou de ser um sonho distante.

Com sete pontos, resultado de duas vitórias e um empate, o Central Córdoba lidera a chave e segue invicto em sua primeira participação histórica na competição mais prestigiosa da América do Sul. E não é um detalhe menor que uma dessas vitórias foi justamente contra o próprio Flamengo, no lendário Maracanã.

🤍🖤 Juntos por está ilusión ferroviarios. A partir de las 21:30 hs 🆚 Flamengo 🇧🇷 en el Estadio Único Madre de Ciudades por la Fecha 4️⃣ de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/qbAXmy3SBk — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) May 7, 2025

O antecedente que mudou tudo: vitória no Rio

O 2 a 1 no Brasil, pela segunda rodada, sacudiu a América do Sul. Com gols de Leonardo Heredia, de pênalti, e José Florentín, o time de Santiago del Estero escreveu uma das páginas mais gloriosas da sua história. O gol de Nicolás De La Cruz não foi suficiente para os cariocas, que saíram do Maracanã sob vaias.

Essa vitória não apenas colocou o Ferroviário no topo do grupo: também deu confiança para encarar qualquer adversário de igual para igual. Apesar de no cenário local o desempenho ter sido diferente — com cinco derrotas seguidas e a eliminação na fase de grupos do Torneio Abertura — o sonho continental continua vivo.

Flamengo, com a obrigação e um reforço de peso

O momento do Mengão está longe do ideal. Com quatro pontos no grupo (uma vitória, um empate e uma derrota), o time brasileiro precisa vencer para não comprometer sua classificação à próxima fase. Vem de uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no Brasileirão, resultado que também encerrou sua invencibilidade no torneio nacional.

Como se não bastasse, o ambiente interno foi sacudido por uma notícia que já circula pelo mundo: o Flamengo estaria acertado com Jorginho, volante do Arsenal e da seleção italiana, visando o Mundial de Clubes 2025. Um reforço de alto nível para um clube que não pode se dar ao luxo de tropeçar.

HOJE TEM MENGÃO NA LIBERTADORES! O Flamengo enfrenta o Central Córdoba na Argentina em mais um confronto válido pelo grupo C! A partida começa às 21h30, no horário de Brasília.#HojeTemMengão #VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/YLn2667ysy — Flamengo (@Flamengo) May 7, 2025

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Horário: 21h30 (horário da Argentina)

TV: Fox Sports

Árbitro principal: Felipe González (Chile)

VAR: Benjamín Saravia (Chile)

Estádio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

O Central Córdoba já fez história no Rio. Mas agora quer mais. Uma vitória contra o Flamengo o deixaria muito perto das oitavas de final da Copa Libertadores e confirmaria que o feito no Maracanã não foi por acaso. Diante de sua torcida, em sua casa e com o coração batendo forte, o Ferroviário vai em busca de mais uma noite inesquecível.