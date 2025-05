Cerro Porteño e Palmeiras: Duelo de Gigantes na Libertadores com Estatísticas que Prometem Emoção O confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras se apresenta como um dos mais atraentes da rodada, com ambas as equipes mostrando forças e fraquezas que podem definir o rumo do Grupo G.

FORTALEZA, BRAZIL - APRIL 30: Gustavo Gómez of Palmeiras (C) celebrates with teammates after scoring the team's first goal during a Copa do Brasil match between Ceara and Palmeiras at Castelao Stadium on April 30, 2025 in Fortaleza, Brazil. (Photo by Davi Rocha/Sports Press Photo/Getty Images)