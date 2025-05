Cerro Porteño x Palmeiras: Escalações e tudo o que você precisa saber sobre o duelo pela Libertadores O "Ciclón" quer se impor em casa contra um dos favoritos ao título. O Palmeiras, mesmo com desfalques e rodízio, chega ao Paraguai focado nos oitavos de final.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores promete fortes emoções nesta quarta-feira, 7 de maio, quando o Cerro Porteño recebe o poderoso Palmeiras no estádio ueno La Nueva Olla, em Assunção. Com os dois times disputando ponto a ponto a classificação em um grupo equilibrado, o margem de erro é mínima.

🌪️ ¡𝑯𝒐𝒚 𝒋𝒖𝒆𝒈𝒂 𝒆𝒍 𝑪𝒊𝒄𝒍ó𝒏! 🔵🔴 pic.twitter.com/XukRHue9yA — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 7, 2025

O plano de Diego Martínez: intensidade, organização e experiência

O Cerro Porteño chega diante de sua torcida com um esquema tático clássico, o 4-4-2, baseado em equilíbrio defensivo e velocidade pelas laterais. O técnico Diego Martínez aposta na segurança do goleiro Roberto Fernández e em uma zaga sólida formada por Bruno Valdez e Matías Pérez. No meio, a criatividade de Alan Soñora se junta à entrega de Wilder Viera, enquanto o ataque conta com a habilidade de Federico Carrizo, Juan Iturbe e Jonatan Torres, prontos para desafiar a defesa alviverde.

No banco, opções como Francisco Da Costa e Gabriel Aguayo aparecem como alternativas ofensivas importantes para o segundo tempo.

Palmeiras tem baixas, mas segue com time forte e competitivo

O time comandado por Abel Ferreira mantém seu tradicional esquema 4-2-3-1, já consolidado nas competições continentais. A segurança de Weverton no gol e o comando de Gustavo Gómez na defesa seguem como pontos altos. No meio-campo, a dupla de volantes formada por Richard Ríos e Emiliano Martínez garante equilíbrio, enquanto o trio ofensivo com Estêvão, Facundo Torres e Mauricio busca abastecer o centroavante Vitor Roque, principal esperança de gols.

Entre os desfalques, o destaque é a ausência de Felipe Anderson, recém-chegado, que está fora por problemas físicos. Com isso, Raphael Veiga surge como alternativa de luxo no banco de reservas.

Manto de rolê pelo Paraguai! 🇵🇾💚 pic.twitter.com/7EOSU5K47x — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2025

Jogo decisivo para o futuro do Grupo A

Com o grupo ainda indefinido e sem líderes consolidados, este confronto direto pode ser determinante para o destino das duas equipes na competição. Para o Cerro Porteño, vencer em casa é essencial para manter vivo o sonho da classificação. Já o Palmeiras tenta assumir a liderança e encaminhar sua vaga nas oitavas de final.

A partida está marcada para as 21h30, com expectativa de estádio lotado e clima intenso. A Libertadores entra na fase decisiva, e nesta quarta-feira, em Assunção, estará em jogo mais do que apenas três pontos.